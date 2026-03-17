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Menschen in Taiwan stehen Schlange für viralen Dubai-Schokoladen-Kuchen

Video: watson/emanuella kälin

Ansturm auf viralen Dubai-Kuchen

17.03.2026, 15:4717.03.2026, 15:55

Kaum öffneten sich die Türen, drängelten sich die Menschen in Taipeh, die Bäckerei. Alle haben es auf den viralen Crêpe-Kuchen in der Dubai-Schokolade-Edition abgesehen.

Die Kreation der Luxusbäckerei Lady M besteht aus mehr als 20 dünnen Schichten und ist von der trendigen Dubai-Schokolade inspiriert. Für einen ganzen Kuchen werden umgerechnet rund 118 Franken verlangt.

Um eines der limitierten Exemplare zu ergattern, harrten viele Kundinnen und Kunden stundenlang in der Warteschlange aus.

Bereits 2025 war der Kuchen ein Verkaufsschlager und wird nun erneut angeboten. Zusätzliche Bekanntheit erlangte er durch die südkoreanische Sängerin Jang Won-young.

In den sozialen Netzwerken verbreiteten sich Bilder und Videos des Desserts rasch und heizten den Hype weiter an.

Während der Andrang in Taiwan enorm war, blieb er in Hongkong weitgehend aus.

Video: watson/emanuella kälin

(emk)

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