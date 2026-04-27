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440,6 Meter Tiramisu: Neuer Guinness-Weltrekord aufgestellt

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440,6 Meter – so lang ist das neu offiziell gekürte längste Tiramisu der Welt. Mehr als 100 italienische Konditorinnen und Konditoren haben am Sonntag gemeinsam einen neuen Guinness-Weltrekord aufgestellt.

Die Vorgaben waren klar definiert: Das Dessert musste mindestens 8 Zentimeter hoch und 15 Zentimeter breit sein.

Zwei Tage lang wurde gerührt, geschichtet und gerechnet, bis beeindruckende Mengen zusammenkamen: 19'000 Eier, 400 Kilogramm Zucker und 128'000 Löffelbiskuits haben ihren Weg in das XXL-Tiramisu gefunden.

Der bisherige Rekord von 273 Metern aus Mailand wurde damit deutlich übertroffen. Das Dessert wurde dabei königlich gewürdigt: zu Ehren des Königs und der königlichen Familie, mit der Botschaft «Grazie your Majesty» verziert.

Als der Rekord schliesslich in der Chelsea Old Town Hall in London offiziell verkündet wurde, war der Jubel entsprechend gross. Fans und Konditoren feierten lautstark – begleitet von der italienischen Nationalhymne, bevor das Dessert sorgfältig in Schachteln verpackt und zur Abholung bereitgestellt wurde.

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(emk)

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