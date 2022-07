Video: watson

Diesen riesigen Quallen-Schwarm in Israel musst du gesehen haben

Vor der Nordküste Israels, genauer gesagt in der Bucht von Haifa, zieht gerade ein riesiger Quallen-Schwarm vorbei, wie ein Video von «Israel's Nature and Parks Authorities» INPA zeigt. Wie jedes Jahr im Sommer werden die Quallen von der Strömung an der Küste von Israel vorbeigetragen. Dieses Jahr sei der Schwarm allerdings besonders gross.

Laut INPA sind Umweltverschmutzung und die Klimaerwärmung dafür mitverantwortlich, dass der Schwarm dieses Jahr so gross ist.

