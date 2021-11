Kenosha-Schütze bricht vor Gericht in Tränen aus – das Video geht viral

Video: watson/Aya Baalbaki

Tödliche BLM-Demo – Kenosha-Schütze bricht vor Gericht in Tränen aus

Am 25. August 2020 erschoss Kyle Rittenhouse zwei Menschen in Kenosha, die an der Black-Lives-Matter-Bewegung teilgenommen haben. Nun steht er vor Gericht.

Rittenhouse war zum Tatzeitpunkt 17-jährig. Er lebte nicht in Kenosha, Wisconsin, sondern im rund 30 Minuten entfernten Antioch, Illinois. Zum Zeitpunkt der Unruhen in Kenosha nimmt Rittenhouse an einem Polizeikadettenprogramm teil und spricht sich in den sozialen Medien für die Blue-Lives-Matter-Bewegung aus.

Kyle Rittenhouse bricht vor Gericht in Tränen aus:

(aya)

