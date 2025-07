Video: watson/Delia Klo

«Ob ich Single bin? Ich sag nur so viel» – Zoë Më am Gurtenfestival

Spätestens nach ihrem Auftritt am ESC 2025 ist die Schweizer Sängerin Zoë Më im ganzen Land bekannt. Aktuell ist sie auf Tour, wo wir sie am Gurtenfestival 2025 getroffen und mit ihr gesprochen haben.

Der 24-jährige ESC-Star Zoë Më erobert mit dem Song «Voyage» die Welt. Selbst am New Yorker Times Square wurde die junge Schweizerin von Spotify zum monatlichen Gesicht der «Equal GSA»-Playlist gemacht und erhielt die Ehre auf einem übergrossen, digitalen Screen eingeblendet zu werden.

Wir haben sie vor ihrem live Auftritt am Gurtenfestival 2025 getroffen. Das Festival auf dem Berner Hausberg ist ganz besonders für Sie, den an diesem Ort hat sie vor über zehn Jahren entschieden, Musik zu machen. Damals sah sie einen Auftritt ihrer Lieblingsband «The Script». Der Auftritt begeisterte sie so sehr, dass sie noch am selben Tag ihren ersten eigenen Song schrieb. Heute steht sie selbst auf der Bühne. So schliesst sich der Kreis.

Vor ihrem Auftritt zeigte sich Zoë Më mit ihrer sympathischen Art und gab watson exklusive Einblicke in ihr Privatleben. Wie sie mit Hass-Kommentaren umgeht, oder ob bald ein neues Album erscheint, siehst du im Video:

Inkognito am Openair

Neben ihrem Auftritt möchte Zoë Më das Gurtenfestival 2025 auch als Gast geniessen, wie sie im Interview mit watson preisgibt. Ihre Strategie dabei: mit möglichst unauffälliger Kleidung und Sonnenbrille sich unter die Meute zu mischen, in der Hoffnung, nicht erkannt zu werden.



Das läuft in der Liebe:

«Seit einem Jahr bin ich nicht mehr Single.»

Als wir sie genauer zu ihrem Liebesleben befragten, schmunzelte die junge Künstlerin. Sie ist seit einem Jahr in einer Beziehung. Genaueres möchte sie jedoch nicht verraten: «mein Privatleben möchte ich gerne privat halten». (verstehen wir natürlich, wäre aber juicy gewesen *zwinker, zwinker*).

Weiter blickt die Künstlerin optimistisch in die Zukunft. Zwar ist derzeit kein konkretes Konzept für ein Album geplant, doch es wird fleissig an neuer Musik gearbeitet. Fans dürfen sich im 2025 also weiterhin auf neue Songs freuen.