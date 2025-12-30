Video: watson/Emanuella Kälin, Michelle Claus

Ein Jahr später: Unsere Neujahrsvorsätze wurden wahr

Das Jahr 2025 biegt langsam auf die Zielgerade ein – höchste Zeit für eine schonungslose Bestandsaufnahme! Anfang des Jahres haben sich einige mutige (oder vielleicht etwas zu optimistische) Mitarbeitende der watson-Redaktion Neujahrsvorsätze vorgenommen.

Jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen: Wer hat eisern durchgezogen und wer hat seinen Vorsatz bereits vor dem ersten Montag im Januar über Bord geworfen?

Die Abrechnung siehst du hier im Video:

Hast du einen Neujahrsvorsatz für 2026? Klar, new year, new me! Nein, davon halte ich nichts. Warum immer an Neujahr? Vorsätze kann man sich doch jederzeit nehmen. Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 56 Personen teilgenommen

