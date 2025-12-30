freundlich
Neujahrsvorsätze 2025: So gut wurden sie eingehalten

Video: watson/Emanuella Kälin, Michelle Claus

Ein Jahr später: Unsere Neujahrsvorsätze wurden wahr

30.12.2025, 17:1330.12.2025, 17:27
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin

Das Jahr 2025 biegt langsam auf die Zielgerade ein – höchste Zeit für eine schonungslose Bestandsaufnahme! Anfang des Jahres haben sich einige mutige (oder vielleicht etwas zu optimistische) Mitarbeitende der watson-Redaktion Neujahrsvorsätze vorgenommen.

Jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen: Wer hat eisern durchgezogen und wer hat seinen Vorsatz bereits vor dem ersten Montag im Januar über Bord geworfen?

Die Abrechnung siehst du hier im Video:

Hast du einen Neujahrsvorsatz für 2026?
An dieser Umfrage haben insgesamt 56 Personen teilgenommen

