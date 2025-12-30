Ein Jahr später: Unsere Neujahrsvorsätze wurden wahr
Das Jahr 2025 biegt langsam auf die Zielgerade ein – höchste Zeit für eine schonungslose Bestandsaufnahme! Anfang des Jahres haben sich einige mutige (oder vielleicht etwas zu optimistische) Mitarbeitende der watson-Redaktion Neujahrsvorsätze vorgenommen.
Jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen: Wer hat eisern durchgezogen und wer hat seinen Vorsatz bereits vor dem ersten Montag im Januar über Bord geworfen?
Die Abrechnung siehst du hier im Video: