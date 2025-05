Video: watson/Michael Shepherd

Fans nennen sie jetzt Dua Linga – Dua Lipa singt auf Hochdeutsch

Mehr «Videos»

Als Teil ihrer «Radical Optimism»-Welttournee spielte Sängerin Dua Lipa gestern ein erstes von zwei Konzerten in der Hamburger Barclays Arena. Nebst vielen ihrer Hits überraschte sie die Fans auch mit einer unerwarteten Zugabe. So hielt sie inne und kündigte an (ebenfalls auf Hochdeutsch), den nächsten Song auf Deutsch zu singen.



Um welchen Song es sich handelte, siehst du im Video.

(msh)

Video: watson/Michael Shepherd

Mehr Videos:

Megastar Chris Martin von Coldplay verkleidet sich und gibt heimlich Konzert in Karaokebar Video: watson/lucas zollinger

Nickless spielt auf einem Heissluftballon Schlagzeug Video: extern/watson