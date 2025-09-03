wechselnd bewölkt16°
Prozess um Rapperin Cardi B geht viral

Video: watson/hanna dedial
People-News

«Ich habe sie nicht fett genannt! Ich habe Bitch gesagt» – Cardi-B-Prozess wird zur Show

Rapperin und Grammy-Gewinnerin Cardi B steht in einem Zivilprozess wegen Körperverletzung und Beleidigung vor Gericht. Szenen aus dem Prozess gingen wegen des Verhaltens der Rapperin und wegen der merkwürdigen Fragen des Anwalts viral.
03.09.2025, 09:3203.09.2025, 09:32
Mehr «Videos»

24 Millionen US-Dollar. So viel Geld wollte die Security-Mitarbeiterin Emani Ellis von Rapperin Cardi B, weil die sie mit einem langen Acrylnagel im Gesicht gekratzt und sie bespuckt haben soll.

Der Vorfall liegt schon eine Weile zurück. Im Jahr 2018 war Cardi B, bürgerlich Belcalis Marlenis Almanzar, auf dem Weg zu einer Vorsorgeuntersuchung. Zum Zeitpunkt war sie schwanger, was damals der Öffentlichkeit noch nicht bekannt war. Ab da gehen die Schilderungen der beiden Beteiligten im Zivilprozess auseinander.

Security-Frau Ellis behauptet, freudig Cardi Bs Namen gesagt zu haben, als sie die Prominente erkannte. Diese sei daraufhin auf sie losgegangen, habe sie beschimpft, bespuckt und gekratzt.

Die Grammy-Gewinnerin hingegen schildert, dass sie von Ellis ohne ihr Einverständnis gefilmt wurde, und es daraufhin zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sei.

Diese Fakten verkamen während dem Prozess, der live übertragen wurde, jedoch fast zu Nebensächlichkeiten: Clips von Cardi Bs Aussagen gingen viral. Die Musikerin nahm jeden Tag mit einem komplett neuen Outfit auf der Anklagebank Platz, und sorgte mit ihren schlagfertigen Aussagen und derben Sprüchen für viel Heiterkeit am Gericht:

Video: watson/hanna dedial

Auch der Anwalt der Klägerin sorgte für Aufsehen: Er stellte Cardi B Fragen, die herzlich wenig mit dem im Prozess behandelten Sachverhalt zu tun haben schienen. So fragte er die Musikerin etwa, ob ihre Haare «echt» seien.

Freispruch für die Rapperin

Am Dienstagabend (Ortszeit) sprach die Jury im Gericht in Los Angeles die Cardi B von allen Anklagepunkten frei.

(hde)

Das passiert, wenn Cardi B Zeugin des Untergangs einer Jacht wird ...

Video: watson/een
