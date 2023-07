Video: watson/Aya Baalbaki

Nina Chuba: «Die Schweiz ist das bessere Deutschland»

Nina Chuba ist aktuell eine der erfolgreichsten deutschen Musikerinnen. Sie wurde 2022 mit dem Song «Wildberry Lillet» bekannt. Am Mittwoch spielte die 24-Jährige auf der Zeltbühne am Gurten Festival in Bern.

Wie sie ihre Schweiz-Erfahrung Revue passieren lässt: Trotz Hagel, hat es ihr die Schweiz so was von angetan. In Ihrer Instagram-Story veröffentlichte sie einen Liebesbeweis, in dem sie aus dem Schwärmen nicht mehr herauskommt.

(aya)

