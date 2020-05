Videos

Kindererziehung: Wenn wir zu unseren Kindern ehrlich wären



Wenn wir zu unseren Kindern ehrlich wären, wäre das sehr gemein – aber lustig

Kindern erzählt man gerne mal eine kleine Notlüge, um sie nicht sinnlos zu verstören. Die Wahrheit sieht aber gerne mal anders aus ...

In der Quarantäne sind uns die Kinderli an den Fusssohlen geklebt wie Kaugummi. Und auch wenn wir unsere Kinder sehr lieben, würden wir gerne mal ehrlich mit ihnen sein ...

Video: watson/Emily Engkent, Knackeboul, Madeleine Sigrist

Dieses Video wurde vor der Quarantäne aufgenommen, deshalb stehen die liebevollen «Eltern» so nah beieinander.

Und du so?

Was würdet ihr euren Kindern eigentlich gerne ins Gesicht sagen, tut es aber nicht, weil es pädagogisch nicht so wertvoll ist? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

