Video: watson/Lucas Zollinger

US-TikTokerin verkündet, dass Butter im Sandwich grossartig ist – und wir Europäer so: 😒

Mehr «Videos»

Die TikTokerin Amanda Rollins ist aus den USA nach Paris ausgewandert und dokumentiert ihr «französisches» Leben online. In einem Video erzählt sie ihren amerikanischen Followerinnen und Followern, dass man in Frankreich Butter aufs Sandwich schmiert. Grosse Sensation! Zumindest in den USA, anscheinend:

Video: watson/Lucas Zollinger

Was auch hierzulande und in weiten Teilen Europas völlig normal ist, ist für die US-Amerikanerin völlig bahnbrechend. Es klinge zwar widerlich und sicher total viel ungesunder als die Mayo, die man in den USA aufs Sandwich schmiere (ja, klar), so Rollings zu ihrem Publikum, aber es sei tatsächlich sehr lecker.



Das Video geht aktuell viral. Europäerinnen und Europäer machen sich über die Amis lustig, die diese «Entdeckung» erst jetzt machen. In den Kommentaren heisst es etwa, sie sollten doch als Nächstes mal Milch zu ihren Cornflakes probieren.



(lzo)

Und du? Wie isst du dein Sandwich am liebsten?

Mehr von TikTok:

«Das Schärfste, was ich je gegessen habe» – wir leiden bei der Hot-Chip-Challenge Video: watson/nico bernasconi

Dieses Video ist das Süsseste (respektive Sauerste), was du heute sehen wirst Video: watson/lucas zollinger