Grüne Taube geht viral – Tierschützer schlagen Alarm

Ed Sheeran begeistert Publikum in Stuttgart mit deutschem Gesang

Der britische Popstar Ed Sheeran spielt auf seiner Europatournee gerade in Deutschland. Für die Fans am zweiten Konzert in der Stuttgarter MHPArena vor einigen Tagen gab es eine grosse Überraschung: Der 34-Jährige sang plötzlich auf Deutsch – oder versuchte es zumindest. Und zwar zusammen mit einem Newcomer, der in Deutschland gerade so richtig durchstartet. Die Szene teilte der Musiker danach auf seinem Instagram-Kanal