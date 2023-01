Video von Velounfall geht viral – und sorgt für wilde Diskussionen

So einfach kann man das nicht sagen.

Der Velofahrer. Der Autofahrer. So einfach kann man das nicht sagen.

Deshalb die Frage: Was hältst du vom Vorfall?

Der Twitter-User BornToRide veröffentlicht immer wieder Videos mit Autofahrern, die Velofahrer in Bedrängnis bringen. Ein Vorfall, den er kürzlich online gestellt hat, sorgt für ordentlich Gesprächsstoff. Einige User monieren, der Autofahrer habe den Blinker zu spät gesetzt. Andere meinen, das Auto habe Vortritt und habe richtig reagiert.

Valentina ist 22 Jahre alt und zählt sich selbst zur Gruppe der «Rich Kids». Sie gönnt sich viel und gerne, trägt teure Luxusmarken und jettet um die Welt.



Beruflich arbeitet sie als Praktikantin am Europa Institut der Universität Zürich – und wer schon einmal ein Praktikum absolviert hat, weiss: Mit dem Lohn lässt sich in der Regel kein besonders luxuriöser Lifestyle finanzieren.



Wie also kann sie sich ihre materiellen Ausschweifungen leisten? Im Fragenbot verrät sie ihr Geheimnis: