Zehn Meter über dem Erdboden – Mann wird von Drachen in die Luft gezogen

In Jaffna, Sri Lanka, lässt ein Mann mit seinen Freunden einen riesigen Drachen steigen. Als der Wind plötzlich stärker wird, lassen alle das Seil los – nur er nicht. Sofort wird er rund zehn Meter in die Höhe gezogen.

Schweizer Weihnachtsguetzli? Am besten fragen wir diese Kanadierin!

Wir sind ins malerische Emmental hinausgefahren, um mit der kanadischen Buchautorin Andie Pilot etwas über Schweizer Backkunst zu lernen.

Ich hab's bekanntlich nicht so mit dem Backen. Alles, was mit Mehl rühren und Teig kneten zu tun hat ... ach, ich hab' das nicht so im Griff. Ausser... ausser ich bekomme eine derart kompetente Instruktorin wie Andie (die einem ausserdem das eine oder andere Glas Absinth anzubieten weiss) zur Seite gestellt. Dann klappt's auf einmal.