Ägypten: Kreuzfahrtschiff geht auf dem Nil in Flammen auf

Kreuzfahrtschiff auf dem Nil in Flammen aufgegangen

Das Kreuzfahrtschiff «Iberotel Crown Empress» ist auf einer Nilkreuzfahrt beinahe vollständig ausgebrannt. Alle Gäste und Besatzungsmitglieder konnten gerettet werden.
31.10.2025, 14:2231.10.2025, 14:22

Das Flusskreuzfahrtschiff «Iberotel Crown Empress» geriet am Dienstagabend auf dem Nil in Brand. Gegen 18:00 Uhr brach auf dem Schiff zwischen Luxor und Edfu in Ägypten ein Feuer aus. Alle 200 Urlauber wurden sicher vom Schiff evakuiert und blieben unverletzt. Drei Crewmitglieder wurden ins Spital gebracht. Nahe der Stadt Esna stoppte das Schiff schliesslich und bekam landseitige Unterstützung. Die Evakuierung habe sich gemäss Aussagen von Rettungskräften schwierig gestaltet, da sich das Feuer vom untersten Deck her ausgebreitet hat. Die Brandursache wird noch untersucht.
(hde)​

