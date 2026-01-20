Video: watson/michael shepherd / nils rechberger / hanna dedial

«Werde ihn aus wirtschaftlichen Gründen verkaufen» – «Bearista» jetzt auch bei uns

In den USA gab's einen riesigen Hype um das Ding, nun verkauft die Kaffeekette Starbucks ihn auch in der Schweiz: einen Becher in Form eines Bären, den «Bearista».

Mehr «Videos»

Das neuste IT-Piece, ein Kaffebecher mit Strohalm in Form eines Teddybären, gibt's ab heute in der Schweiz zu kaufen. Wer sich jetzt fragt, weshalb das eine Meldung wert ist, schaue sich diese Aufnahmen aus den USA an: Dort kam's zu tumultartigen Szenen, selbst die Ellbogen wurden eingesetzt, damit der Lieblingskaffe künftig aus einem bärenförmigen Behältnis geschlürft werden kann:

Video: watson/lucas zollinger

Oder vielleicht war es doch das liebe Geld, das die Starbuckskundschaft in den USA zum rüpeln und rempeln verführt hat. Da die Becher limitiert sind, und anscheinend in vielen Menschen grosse Bedürfnisse auslösen, konntne sie online teuer weiterverkauft werden.

Beim Verkaufsstart in der Schweiz wurde denn von Beginn weg klar kommuniziert, dass es nur einen «Bearista» pro Person gibt. Ein Blick auf die Wiederverkaufsplattformen zeigt, dass einige der Dinger schon ihren Weg dahin gefunden haben. Wie damals bei der Dubai-Schoggi fordern optimistische Anbieterinnen und Anbieter Preise, die den – eh auch schon stolzen – Ladenpreis um ein Vielfaches übersteigen. Gebote gibt's dagegen noch nicht viele.

Wir waren heute früh dabei, als die ersten Trinkbecher über die Theken gingen und wollten von der Kundschaft wissen, was der Reiz daran ist.

Video: watson/michael shepherd / nils rechberger / hanna dedial

(hde)

Mehr Videos:

Gouverneur Newsom kritisiert die europäische Trump-Politik

Video: watson/Elena Maria Müller

Bruce Springsteen macht bei Konzert Stimmung gegen Donald Trump und ICE

Video: watson/lucas zollinger

So sahen die Nordlichter über Zürich aus