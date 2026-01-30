Video: watson/elena maria müller

Es ist Haute-Couture-Woche in Paris – wir erklären dir die Handwerkskunst

Auch wenn sich Haute Couture nur Millionärinnen, Adelige und Weltstars leisten können, gibt es jedes Jahr einige kuriose Kollektionen zu bestaunen. So aktuell in Paris. Zurzeit findet dort nämlich die Haute Couture-Woche statt.

Die Haute Couture unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von den Prêt-à-porter-Kollektionen. So ist der Begriff selbst seit 1945 in Frankreich geschützt und wer diese Handwerkskunst ausführen will, muss sich bei der Fédération de la Haute Couture et de la Mode bewerben. Dabei müssen einige Kriterien erfüllt werden.

Die Spielregeln

Einerseits muss der Unternehmenssitz des Modehauses in Paris sein. Weiter muss die Haute-Couture-Kollektion aus mindestens 35 Kleidungsstücken bestehen. Diese müssen als Unikate von einer Designerin oder einem Designer in Paris entworfen werden. Das Unternehmen muss mindestens 20 Angestellte in Paris haben und das Ganze wird in Handarbeit angefertigt. Schliesslich muss die Kollektion während der Haute Couture Week in Paris präsentiert werden.





So beispielsweise die Mode der niederländischen Modedesignerin Iris van Herpen. Sie lässt sich von der Natur, aber auch der Wissenschaft inspirieren und verbindet moderne Techniken wie 3D-Druck mit traditionellem Handwerk.

Jeweils im Januar werden die Frühling/Sommer-Kollektionen gezeigt, im Juli gibt es dann die Vorstellung der Herbst/Winter-Kollektion. Sie sind ein separater Teil der Pariser Modewochen.

Getragen wird die massgeschneiderte, handgefertigte Haute Couture mehrheitlich auf den Bühnen der Weltstars, in Museen, an Veranstaltungen wie den Oscars, der Met Gala oder eben auf den Laufstegen der Welt.

Einige Modehäuser haben bereits von der gehobenen Schneiderei abgesehen – aus finanziellen Gründen. So beispielsweise das Modelabel Yves Saint Laurent. Wieder andere setzen bewusst auf die Königsdisziplin wie etwa Gaultier.

