Fashion Week in Paris: Haute Couture erklärt

Video: watson/elena maria müller

Es ist Haute-Couture-Woche in Paris – wir erklären dir die Handwerkskunst

30.01.2026, 13:1930.01.2026, 13:19
Elena Maria Müller

Auch wenn sich Haute Couture nur Millionärinnen, Adelige und Weltstars leisten können, gibt es jedes Jahr einige kuriose Kollektionen zu bestaunen. So aktuell in Paris. Zurzeit findet dort nämlich die Haute Couture-Woche statt.

Die Haute Couture unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von den Prêt-à-porter-Kollektionen. So ist der Begriff selbst seit 1945 in Frankreich geschützt und wer diese Handwerkskunst ausführen will, muss sich bei der Fédération de la Haute Couture et de la Mode bewerben. Dabei müssen einige Kriterien erfüllt werden.

Die Spielregeln

Einerseits muss der Unternehmenssitz des Modehauses in Paris sein. Weiter muss die Haute-Couture-Kollektion aus mindestens 35 Kleidungsstücken bestehen. Diese müssen als Unikate von einer Designerin oder einem Designer in Paris entworfen werden. Das Unternehmen muss mindestens 20 Angestellte in Paris haben und das Ganze wird in Handarbeit angefertigt. Schliesslich muss die Kollektion während der Haute Couture Week in Paris präsentiert werden.

Futuristische Kreationen von Iris van Herpen

@irisvanherpen A glimpse behind the hypnotic process of the Mythopoeia Gown ~ Over 700 hours, hundreds of scarab facets were copper-plated and delicately inlaid by hand with agate gemstone motifs. Each element was symmetrically hand-stitched onto translucent illusion tulle. Fine plissé fin rays and layers of diaphanous air-fabric were dyed in matching gemstone hues. Hand-draped into a stratum silhouette, the layers echo the natural sediment of time and transformation. #risvanHerpen #hautecouture #Sympoiesis #shotoniphone ♬ original sound - Iris van Herpen Official

So beispielsweise die Mode der niederländischen Modedesignerin Iris van Herpen. Sie lässt sich von der Natur, aber auch der Wissenschaft inspirieren und verbindet moderne Techniken wie 3D-Druck mit traditionellem Handwerk.

Jeweils im Januar werden die Frühling/Sommer-Kollektionen gezeigt, im Juli gibt es dann die Vorstellung der Herbst/Winter-Kollektion. Sie sind ein separater Teil der Pariser Modewochen.

Getragen wird die massgeschneiderte, handgefertigte Haute Couture mehrheitlich auf den Bühnen der Weltstars, in Museen, an Veranstaltungen wie den Oscars, der Met Gala oder eben auf den Laufstegen der Welt.

Einige Modehäuser haben bereits von der gehobenen Schneiderei abgesehen – aus finanziellen Gründen. So beispielsweise das Modelabel Yves Saint Laurent. Wieder andere setzen bewusst auf die Königsdisziplin wie etwa Gaultier.

Themen
Paris Fashion Week 2025 für Frühling / Sommer 2026
1 / 32
Paris Fashion Week 2025 für Frühling / Sommer 2026

Vom 29. September bis zum 7. Oktober zeigen die Designer in Paris ihre Kollektionen für Frühling / Sommer 2026. Mit dabei: zahlreiche Stars.
quelle: keystone / mohammed badra
