Hier gerät eine Skitourengängerin mit ihrem Hund in eine Lawine

Die spanische Radsportlerin Ares Masip ist regelmässig auf Skitouren unterwegs und kennt sich in den Berggebieten Andorras aus. Das wurde ihr nun zum Verhängnis.

Ein Video, welches Masip auf Instagram geteilt hat, zeigt, wie die Sportlerin eine Lawine auslöst und darin mitgerissen wird. Das Video hatte sie gepostet, um zu erklären, was geschehen war.

Masip kannte das Gebiet, wollte nur eine kleine Tour machen, und das Lawinenrisiko war als tief eingestuft. Deshalb habe sie das Risiko falsch eingeschätzt und sich vermeintlich sicher gefühlt.

Mit dem Teilen ihres Erlebnisses möchte die Spanierin auf ihre gelernte Lektion hinweisen und darauf aufmerksam machen, dass es bei Skitoruren niemals ein Nullrisiko gibt.

Die aktuelle Situation in der Schweiz

Durch den Schneefall der vergangenen Woche in Kombination mit Wind ist die Lawinengefahr in der Schweiz derzeit sehr hoch. Am vergangenen Wochenende gab es viele spontan losgelöste Lawinen und zusätzlich 80 Lawinen, die durch Personen ausgelöst wurden. Das Berichtet das Institut für Schnee-und Lawinenforschung SLF. Die Lawinensituation bleibt auch in diesen Tagen heikel. Freerider:innen und Tourengeher:innen sind angehalten, vorsichtig und geduldig zu bleiben. (emm)

