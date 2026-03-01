Video: watson

«Wir hoffen, dass die USA uns nicht alleine lassen»

Nach der Tötung von Regimeführer Ajatollah Ali Chamenei werden die sozialen Medien mit Bildern von feiernden Iranerinnen und Iranern geflutet.

Unabhängig von der Rechtmässigkeit des Angriffes der USA und Israels auf den Iran scheint ein grosser Teil der Bevölkerung den Sturz des Regimeführers offen zu feiern. Ein Regime, das zuletzt in einem grausamen Massaker zehntausende Demonstrantinnen und Demonstranten im eigenen Land ermordete.

Genau dieses Regime ist mit der Tötung von Chamenei aber noch nicht eindeutig besiegt und selbst dann bleibt die Zukunft offen. Werden die USA und Israel den Weg zu einer Demokratie begleiten oder wird das Land nach dem Erreichen ihrer militärischen Ziele in Trümmern sich selbst überlassen? Im Interview mit CBS beschreibt die Journalistin und Aktivistin Masih Alinejad, welche Emotionen sie und ihre Landsleute gerade fühlen.

