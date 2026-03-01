wechselnd bewölkt
Journalistin Masih Alinejad spricht aus, was Leute im Iran gerade fühlen

Video: watson

«Wir hoffen, dass die USA uns nicht alleine lassen»

01.03.2026, 11:22

Nach der Tötung von Regimeführer Ajatollah Ali Chamenei werden die sozialen Medien mit Bildern von feiernden Iranerinnen und Iranern geflutet.

Unabhängig von der Rechtmässigkeit des Angriffes der USA und Israels auf den Iran scheint ein grosser Teil der Bevölkerung den Sturz des Regimeführers offen zu feiern. Ein Regime, das zuletzt in einem grausamen Massaker zehntausende Demonstrantinnen und Demonstranten im eigenen Land ermordete.

Kommentar
Massaker im Iran: Warum aus dem Westen mehr Schweigen als Solidarität kommt

Genau dieses Regime ist mit der Tötung von Chamenei aber noch nicht eindeutig besiegt und selbst dann bleibt die Zukunft offen. Werden die USA und Israel den Weg zu einer Demokratie begleiten oder wird das Land nach dem Erreichen ihrer militärischen Ziele in Trümmern sich selbst überlassen? Im Interview mit CBS beschreibt die Journalistin und Aktivistin Masih Alinejad, welche Emotionen sie und ihre Landsleute gerade fühlen.
(msh)

Video: watson

Mehr dazu:

USA und Israel greifen Iran an – Das sagt Trump

Video: watson/Michael Shepherd

Angriffe auf 7 Länder – So schlägt der Iran zurück

Video: watson/Michael Shepherd

Paar zeigt Zimmer nach Explosion in Dubai

Video: watson/watson
    Wissen über den Iran
    Wissen über den Iran

    Der Iran ist multiethnisch.
    Video soll Drohnenangriff auf Hotel in Dubai zeigen
    Video: watson
    19 Kommentare
    Die beliebtesten Kommentare
    avatar
    FrancoL
    01.03.2026 11:44
    Die Amis werden Euch aber alleine lassen und dies ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
    Es gibt keinen Grund, dass die Amis ihre Taktik des "unvollendet Zurücklassens" ändern. Auch wenn eine Flüchtlingswelle losgetreten wird, werden nicht die Amis diese Flüchtlinge mit offenen Armen empfangen, ausser sie nehmen einige Tonnen Oel mit.
    223
    Melden
    Zum Kommentar
    avatar
    Mare55
    01.03.2026 11:38
    Es ist nicht das erste Mal, dass die USA ein Chaos hinterlassen.
    224
    Melden
    Zum Kommentar
    19
