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Wer kennt die meisten Pokémon – Wir machen den Test

Video: watson/Michael Shepherd

Zähle alle Pokémon auf, JETZT!!!!

14.03.2026, 14:4614.03.2026, 14:46

Hast du deine halbe Kindheit lang am Gameboy geklebt und fieberhaft versucht, deinen Pokédex zu füllen? Denkst du statt ans Römische Reich mehrmals täglich an Schlurp und Mauzi? Willst du immer noch der Allerbeste sein, wie es keiner vor dir war?

Vielleicht glaubst du im Nachhinein, dass du diese Zeit damals (oder heute) besser hättest nutzen können, aber für einige wenige von uns hat sich der übermässige Pokémon-Konsum endlich bezahlt gemacht.

Das Phänomen Pokémon wurde nämlich kürzlich 30 Jahre alt, und bei uns in der Redaktion kam die Frage auf, wer denn am meisten Pokémon kennt. Die Schätzungen reichten von «Axolotl, ist das auch ein Pokémon?» über «Keine Ahnung, vielleicht zwei??» hin zu «Also so 90 schaffe ich locker …». Meistens fiel die Zahl dann aber etwas tiefer aus als angepriesen. Wie wir uns geschlagen haben, siehst du im Video.

Wenn du jetzt denkst «90? Pfft, es gibt mittlerweile 1025 Pokémon, da schaffe ich doch mindestens 200+!», dann schnapp dir, bevor du das Video schaust, einen Stift und Papier, schreibe 25 Minuten lang auf und teile dein Resultat in den Kommentaren mit uns. Wir sind gespannt.

Video: watson/Michael Shepherd

P. S.: Ich wollte eigentlich noch ein entsprechendes Quizzticle hier im Artikel einbetten, aber leider hat das Tool eine Begrenzung von 500 möglichen Antworten und wir wollen ja niemanden diskriminieren, der mit den neueren Pokémon-Generationen aufgewachsen ist. Ein Onlinequiz mit allen aktuellen Pokémon, das deutsche und englische Namen akzeptiert, findest du aber sonst hier.

(msh)

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