Wahlen 2023: Alle Resultate zu National- und Ständerat im Kanton Schwyz

Die Schweiz wählt ihr Parlament. Am 22. Oktober 2023 stellen sich National- und Ständerat den Wahlen. Das sind die spannendsten Aspekte im Kanton Schwyz und die Resultate.

Insgesamt sechs Sitze sind im Kanton Schwyz zu vergeben. Der Kanton ist betont bürgerlich-konservativ – trotzdem muss die SVP um ihren Ständeratssitz bangen.

Ständerat

Anzahl Sitze: 2

Die grosse Frage im Kanton Schwyz ist: Gibt es einen Kampf um einen oder um zwei Ständeratssitze? Alex Kuprecht (SVP) tritt nicht mehr an. Um seinen Sitz streiten sich Ex-Parteipräsidentin Petra Gössi (FDP) und Pirmin Schwander, der den Sitz für die SVP sichern will. Doch auch der bisherige Ständerat Othmar Reichmuth (Mitte) ist nicht ganz unbestritten – er hinterliess in Bern keine grossen Spuren.

In der watson-Wahlbörse liegen Reichmuth und Schwander klar vorn. Doch ganz abgeschlagen ist Gössi bisher nicht. Die linken Kandidaten haben eines gemeinsam: Ihre Chancen liegen nahe bei null.

Die Kandidierenden:

Am 22. Oktober stellen sich fünf Personen zur Wahl im Kanton Schwyz:

Othmar Reichmuth (Die Mitte, bisher)

Pirmin Schwander (SVP)

Petra Gössi (FDP)

Elsbeth Anderegg Marty (SP)

Dave Heinzer (Grüne)

Nationalrat

Anzahl Sitze: 4

Die SVP stellt die Hälfte der Schwyzer Delegation in der grossen Kammer. Daran dürfte sich auch durch den Rücktritt von Pirmin Schwander nichts ändern, der für den Ständeratkandidiert. SVP-Kantonalpräsident Roman Bürgi dürfte den Sitz problemlos verteidigen.

Auch eher auf der sicheren Seite sind die Sitze von FDP und der Mitte – trotz des Rücktritts von Alois Gmür. Die SP schielt zwar auf den Sitz der Mitte, ihr Angriff hat aber wenig Erfolgsaussichten.

Gewählte

Wahlbeteiligung und Frauenanteil

Das sagen die Prognosen

Wahlwahrscheinlichkeit Ständerat Quelle: watson–Wahlbörse/PREMIA

Die Wahlen 2019