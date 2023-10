Im Bundeshaus warten 246 Sitze auf ihre Parlamentarier. Bild: KEYSTONE

Liveticker

Es ist Wahlsonntag! Die neuesten Entwicklungen findest du hier im Liveticker

Mehr «Schweiz»

Das Wichtigste in Kürze:

Heute Sonntag wählt die Schweiz ein neues Parlament. Ab 12 Uhr treffen die ersten Ergebnisse ein, das Schlussresultat wird für etwas vor Mitternacht erwartet.

Die Prognosen deuten auf einen SVP-Wahlsieg hin, verlieren dürften laut Umfragen hingegen die Grünen.

Die besten Quotes aus Bern, alle Informationen und Hintergründe zur Wahl 2023 findest du hier im Liveticker.

Schicke uns deinen Input Drei Kantone befinden über sieben Sachvorlagen Neben den nationalen Wahlen wird am (heutigen) Sonntag in drei Kantonen über sieben Sachgeschäfte abgestimmt. So entscheiden die Stimmbürgerinnen und -bürger von Uri über das Energiegesetz und vier weitere Vorlagen, die Schwyzerinnen und Schwyzer stimmen über die Motorfahrzeugsteuer ab und im Kanton Solothurn fällt der Entscheid über einen 120-Millionen-Kredit für ein neues Zentralgefängnis in Deitingen/Flumenthal. In Bern schliesslich entscheiden die Bevölkerungen der Hauptstadt und von Ostermundigen über einen Zusammenschluss der beiden Gemeinden. Tiefe Beteiligung erwartet Erwartet wird, dass sich am Wochenende vergleichsweise wenige Menschen an den nationalen Wahlen beteiligen. Keine klaren Schlüsse lassen allerdings die bisher brieflich eingegangenen Stimmen zu. Eine Tendenz liess sich nicht ablesen, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA fünf Tage vor den Wahlen ergab. (sda) Offengelegte Wahlbudgets Die eidgenössischen Wahlen sind auch eine Premiere: Erstmals überhaupt müssen Kampagnenbudgets von mehr als 50'000 Franken und Zuwendungen ab 15'000 mit Namen offengelegt werden.



Die FDP lässt sich das Engagement für ihre Kandidaten 12,4 Millionen Franken kosten. Die SVP budgetiert 11,1 Millionen, die SP 6,9 Millionen Franken. Die Mitte weist 6,5 Millionen aus, die Grünen 3,7 Millionen und die GLP beziffert die Kasse auf 2,9 Millionen Franken. (sda) Bild: KEYSTONE Umfragen: SVP gewinnt, Grüne verlieren

Zweitstärkste Partei hinter der SVP dürfte im Nationalrat die SP bleiben. Um den Platz der drittstärksten Partei liefern sich FDP und Mitte – entstanden durch die Fusion von CVP und BDP – gemäss Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Umfragen deuten darauf hin, dass SVP zulegen und Grüne und GLP verlieren werden. FDP und Mitte Kopf an KopfZweitstärkste Partei hinter der SVP dürfte im Nationalrat die SP bleiben. Um den Platz der drittstärksten Partei liefern sich FDP und Mitte – entstanden durch die Fusion von CVP und BDP – gemäss Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Hier findest du alle Umfragen, die zu den Wahlen 2023 gemacht wurden. Erste Resultate werden am frühen Nachmittag erwartet Die Schweiz wählt heute den Nationalrat und fast alle Ständeratsmitglieder neu. Über 5900 Personen kämpfen um einen der 200 Nationalratssitze und rund 180 um 44 freie Ständeratssitze – zwei der insgesamt 46 Mitglieder der kleinen Kammer sind bereits gewählt. Die Wählenden haben beim Nationalrat eine Auswahl wie noch nie, es gibt eine Rekordzahl von Listen und Kandidaturen. Im Vergleich zu 2019 kandidieren rund 27 Prozent mehr Personen. Erste Resultate werden bereits am frühen Nachmittag erwartet. Bis auch die grössten Kantone fertig ausgezählt haben, dürfte es später Abend werden. (sda) Guten Morgen und herzlich willkommen zum Liveticker der Wahlen 2023! Es ist so weit: Heute wählt die Schweiz ein neues Parlament. Hier bist du live dabei und erfährst jeweils das Neuste rund um die Stände- und Nationalratswahlen.

Darum geht es am Sonntag

200 Sitze im Nationalrat und 46 Sitze im Ständerat stehen am Sonntag zur Wahl. Während die neue Zusammensetzung des Nationalrates bereits Sonntagnacht feststehen dürfte, wird der Ständerat wohl erst im November komplettiert. Dies, weil nicht genügend Kandidatinnen und Kandidaten das erforderliche Mehr erreichen und zweite Wahlgänge nötig werden.

Zum Zeitplan: Um 12 Uhr schliessen die Urnen, dann werden erste Ergebnisse aus den Gemeinden mitgeteilt. Um 13 Uhr dürften erste kleinere Kantone ausgezählt sein. Die Schlussresultate zum Ständerat werden für 19 Uhr erwartet, jene zum Nationalrat um 23:30 Uhr. Die Resultate aus allen Kantonen findest du hier:

Alle kantonalen Prognosen AG | AI | AR | BE | BL | BS | FR | GE | GL | GR | JU | LU | NE | NW | OW | SG | SH | SO | SZ | TG | TI | UR | VD | VS | ZG | ZH

So geht es nach dem Sonntag weiter

Die Termine für die zweiten Wahlgänge für den Ständerat sind je nach Kanton unterschiedlich. In sechs Kantonen würde dieser am 12. November stattfinden, in zehn am 19. November und in weiteren sechs am 26. November.

Die Ständeräte für die Kantone Appenzell-Innerrhoden (Daniel Fässler, Mitte) und Obwalden (Erich Ettlin, Mitte) stehen bereits fest. In den Kantonen Jura und Neuenburg wird nach dem Proporzverfahren gewählt, hier werden also in jedem Fall am Sonntag bereits beide Ständeräte feststehen.