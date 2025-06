RTL will Sky Deutschland kaufen

In den nächsten Tagen werde der Deal bei der Europäischen Kommission angemeldet. Nach dem Vollzug werde RTL-Chef Stephan Schmitter der CEO des gemeinsamen Unternehmens. Sky Deutschland wird Teil von RTL Deutschland. (sda/awp/dpa)

Rabe ergänzte: «Wir werden die Marke Sky langfristig weiter nutzen, weil das eine der stärksten Unterhaltungs- und Sportmarken in Europa ist.» Beide Geschäfte seien in unterschiedlichen Zielgruppen und Geschäftsmodellen unterwegs. « RTL finanziert sich primär über Werbung und Sky über Abos .»

RTL will den Medienkonzern Sky Deutschland kaufen. Das teilten beide Unternehmen mit. Mit dem Deal, dem noch Wettbewerbshüter zustimmen müssen, will RTL Deutschland seine Position bei Unterhaltung, Sport und News im deutschsprachigen Bewegtbildmarkt ausbauen.

