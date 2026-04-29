bedeckt, wenig Regen11°
DE | FR
burger
Wirtschaft
International

US-Benzinpreis steigt auf höchsten Stand seit Kriegsbeginn

epa12902978 Gas prices are displayed outside an Exxon filling station in Washington, DC, USA, 20 April 2026. Gas prices have risen sharply across the country since the start of the US and Israeli conf ...
Eine Tankstelle in den USA: Die Amerikanerinnen und Amerikaner müssen deutlich mehr für ihr Benzin zahlen als vor dem Krieg.Bild: keystone

US-Benzinpreis steigt auf höchsten Stand seit Kriegsbeginn

Ohne Aussicht auf einen schnellen Frieden im Iran ist der Benzinpreis in den USA auf den höchsten Stand seit Kriegsbeginn gestiegen.
29.04.2026, 05:3429.04.2026, 05:34

Für eine Gallone (3,785 Liter) Benzin mussten Amerikaner am Dienstag im Schnitt 4.18 US-Dollar zahlen. Dies bestätigte der der Automobilverband AAA auf Anfrage. Auf ähnlich hohem Niveau hatte der Benzinpreis zuletzt vor rund vier Jahren nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gelegen. Zu Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar lag der Wert im Schnitt noch bei 2,98 Dollar. Seither ist der Preis also um rund 40 Prozent gestiegen.

Der Ölpreis steigt erneut deutlich an.

Hintergrund des Anstiegs ist auch Irans Blockade der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Strasse von Hormus. Seit Beginn der Kämpfe Ende Februar ist der Schiffsverkehr in der Meerenge nahezu zum Erliegen gekommen. Zwar gehen die Ölexporte der Golfstaaten vor allem in ostasiatische Länder wie China oder Japan. Die Preise für den Rohstoff klettern jedoch weltweit, weswegen auch Autofahrer in Europa und den USA damit zu kämpfen haben.

Für die US-Regierung ist der Anstieg ein unbequemes Thema: Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf versprochen, die Energiepreise im Land zu halbieren. Rund ein halbes Jahr vor den wichtigen Zwischenwahlen zum Kongress ist er davon allerdings weit entfernt.

Nach Darstellung der Regierung handelt es sich zwar nur um einen temporären Anstieg. Wie die US-Energiebehörde EIA mitteilte, könnte es aber selbst nach einer Öffnung der Strasse von Hormus Monate dauern, bis der Schiffsverkehr wieder sein übliches Niveau erreicht. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Driver-Seat
29.04.2026 06:05registriert Juli 2025
Ich hoffe ja, dass der Benzin- und Dieselpreis bis im Herbst so hoch bleibt. Nur dann wird es an den Midterms eine Ohrfeige für Trump geben. Für Wähler zählt nur das Portemonnaie. Alle anderen schlimmen Sachen von Trump sind dem US Wähler egal.
230
Melden
Zum Kommentar
8
«Kann die Bitch nicht lesen?» Lisa Kudrow packt über Zeit am «Friends»-Set aus
Die US-amerikanische Schauspielerin Lisa Kudrow, bekannt als Phoebe Buffay aus der Erfolgsserie «Friends», sprach in einem Interview mit The Times offen über die dunklen Seiten am Set der weltberühmten Serie.
Zur Story