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Auf Kreuzfahrtschiffen reisen mehr Passagiere als je zuvor

Auf Kreuzfahrtschiffen reisen mehr Passagiere als je zuvor

25.04.2026, 06:4025.04.2026, 06:40

Die weltweiten Passagierzahlen auf Kreuzfahrt-Schiffen sind nach Angaben des Branchenverbands Clia im vergangenen Jahr abermals gestiegen. Seit Ende der Corona-Pandemie meldet der Verband Jahr für Jahr neue Rekordzahlen.

Die Zahl der Gäste von Hochseekreuzfahrten lag demnach bei 37,2 Millionen, was im Vergleich zu 2024 einem Plus um 7,5 Prozent entsprach, wie die deutsche Vertretung des internationalen Verbands mit Sitz in Washington mitteilte. Laut Clia handelt es sich um einen historischen Höchstwert.

Die USA, dahinter Deutschland

Die Gästezahl blieb trotz des Anstiegs aber leicht hinter der Prognose zurück. In der vorigen Ausgabe des jährlichen «State of the Cruise Industry Report» war mit 37,7 Millionen Gästen im Jahr 2025 gerechnet worden.

Deutschland ist nach den USA der zweitwichtigste Kreuzfahrtmarkt weltweit. Aus den USA stammte mehr als jeder zweite Gast. In die Statistik fliessen auch Zahlen von Nichtmitgliedern ein.

Die Cruise Lines International Association (Clia) bezeichnet sich selbst als weltgrösster Kreuzfahrtverband. Ihm gehören Aida Cruises, Tui Cruises und MSC Cruises.

(sda/dpa)

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