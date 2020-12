Wirtschaft

Leben

10 nachhaltige Weihnachtsgeschenke, die nicht viel kosten



bild: shutterstock / watson

Frauen und Geld

10 nachhaltige Weihnachtsgeschenke, die nicht viel kosten

Was schenken zu Weihnachten, ohne dafür ein Vermögen auszugeben und viel Abfall zu produzieren? Hier kommt deine Ideenliste.

Olga Miler Olga Miler Folge mir Entfolgen

Dieses Jahr hat unsere Wahrnehmung für vieles geschärft: Freundschaft, Zusammensein, Reisen, Umwelt, lokale Kultur. Dem ganzen Planeten haben die veränderten Verhaltensweisen leider nicht so viel genützt; wie Forscher der WMO herausgefunden haben, ist der CO2-Ausstoss trotz reduziertem Reisen und anderen Einschränkungen nur um schlanke 4.2-7.5% zurückgegangen, wie die WMO berichtete. Weihnachten steht vor der Tür, was schenken in diesem Jahr?

Dazu sagt Grégorie Muhr, Leiterin Philanthropie und Impact EMEA und Schweiz bei der UBS:

«Jetzt geht es beim nachhaltigen Schenken nicht nur um ‹grün›, sondern auch darum, die lokale Wirtschaft zu unterstützen.» GrÉgorie Muhr

Ideen für nachhaltiges Schenken Wie wäre es mit...



... Zeit für eine gemeinnützige Tätigkeit oder Freunde



... Lokale und regionale Produkte



... Geld dem Sportverein oder Sportverband zu schenken, die es während Corona besonders hart hatten



... Geld nicht zurückfordern obwohl es einem zusteht, da die Dienstleistung nicht zur Verfügung stand, das Fitnesscenter oder die Karateschule sind sicher sehr froh



... einem Gutschein für die Zukunft, wenn wieder mehr möglich ist – vor allem kleine Geschäfte können so zusätzliche Einnahmen jetzt generieren und so ihre Zukunft sichern



... im Namen des Beschenkten etwas spenden



In diesem Sinne habe ich mich auf die Suche gemacht und mit verschiedenen Menschen, die sich einsetzen, gesprochen, um Ideen zu sammeln. Hier ist eine Liste mit nachhaltigen, lokalen und etwas anderen Geschenkideen für euer Weihnachtsshopping. Viel Spass!

10 nachhaltige Weihnachtsgeschenkideen, die Freude machen beim schenken

MODI-Lab in Zug – Dialog im Dunkeln

Im MODI Lab in Zug erleben Besucher ein lebendiges Beispiel gesellschaftlicher Vielfalt und Teilhabe und tauchen in Workshops mit einem «Dialog im Dunkeln» in die Lebenswelt blinder Menschen ein. Wegen Corona wird das Lab erst öffnen, wenn es wieder möglich ist, eignet sich aber hervorragend für einen Gutschein für ein besonderes Erlebnis.

Lokale Blumen

Die Blumenpost liefert Adventssträusse, Mistelzweige, Blumen und Geschenke, alles zu 100% bei regionalen Produzenten bezogen und produziert, und fördert so die Schweizer Landwirtschaft.

Seife und garantiert nicht stinkendes Handdesinfektionsmittel

Das Schweizer Kollektiv Soeder macht Naturseife, Kosmetik, Strickprodukte und ein natürliches Hand-Desinfektionsmittel, das okay riecht oder wenigstens nicht stinkt. Alles in zeitlosem Design, zum Nachfüllen und mit langer Haltbarkeit.

Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund eine eigenständige Existenz ermöglichen

Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund finden nicht immer Arbeit. Capacity Zürich ermöglicht den Sprung in die Selbstständigkeit mit speziellen Startup-Programmen. In Workshops und Seminaren lernen zukünftigen Entrepreneure zahlreiche persönliche und professionelle Entwicklungsinstrumente und können so eine eigenständige Existenz auch hier in der Schweiz aufbauen. Durch die Crowd-Funding Kampagne kannst du einzelne Workshops, Materialien, Logistik oder einen ganzen Start-Up-Tag unterstützen oder schenken.

Flexibler Arbeitsplatz mit Kinderbetreuung

Der Tada Coworking Space setzt sich ein für bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und bietet ein modernes Arbeitsumfeld und Sitzungszimmer mit Kinderbetreuung. Den Platz kann Frau/Mann halbtags, tageweise oder ganz nach Wunsch im Abo mieten und nutzen.

Badeanzug aus Limmatabfall

Peter Homburg von RoundRivers stellt Badeanzüge für Damen und Herren in guten Farben aus Plastikabfall aus der Limmat her. Die bunten Teile kann man beliebig einzeln bestellen und kombinieren.

Schokolade, die den Kakaobauern mitgehört

Choba-Choba krempelt die Regeln des Kakaoanbaus um. Als erste Schweizer Schokoladenmarke, die Kakaobauern mitgehört, sind die Kakaobauern nicht mehr «bloss» Rohstofflieferanten, sondern direkt an den Entscheidungen und am Erfolg des Unternehmens beteiligt.

Nachhaltiger Tee und Kaffee

Bereits vor über 100 Jahren hat A. Kuster mit Sirocco am oberen Zürichsee seine Kaffeerösterei gegründet. Heute stellt Sirocco nachhaltige Tees und Kaffees her und hat auch einen wunderbaren Tee-Adventskalender für die Weihnachtszeit.

Gymistipendium für ein Kind im Entwicklungsland

Aiducation International vergibt Gymnasialstipendien an talentierte und motivierte junge Menschen in Entwicklungsländern, damit sie ihr Land weiterbringen können.

Baumpatenschaft

Mit einer Baumpatenschaft bei deinbaum hilfst du, alte, monumentale und seltene Bäume im Wald zu erhalten und bei MyBlueTree kannst du einen ganzen Baum spenden.

Das ist nur ein Auszug aus einer sehr langen Liste von Unternehmen und Organisationen, die sich täglich dafür einsetzen, die Welt besser zu machen.

Kennst du ein nachhaltiges Produkt oder eine gute Idee aus der Schweiz, die sich prima als Weihnachtsgeschenk eignet? Dann ab in die Kommentarspalte damit. 😉

«Pflogging»: Gut für die Umwelt und und die Gesundheit Video: srf/Roberto Krone

Fair Fashion: Der Überschuss der Modeindustrie

bild: zvg

Olga Miler ... ... war über zehn Jahre in verschiedenen Funktionen bei der UBS tätig, unter anderem hat sie dort das Frauenförderungsprogramm Unique aufgebaut. Jüngst gründete sie das Start-up SmartPurse, eine Plattform, auf der sie digitale Kurse, Workshops und Coachings zum Thema Finanzen für Frauen anbietet. Ab dem 27. Januar wird uns Miler im watson-Blog «Frauen und Geld» an ihrer Expertise teilhaben lassen.



DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter