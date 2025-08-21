bedeckt, wenig Regen15°
DE | FR
burger
Wirtschaft
ÖV

SBB-Direktzug nach London: Partnerschaft mit Virgin-Gruppe möglich

A Virgin train ready for boarding at Glasgow Central station in Scotland for travel to London Euston statio. xkwx glasgow, scotland, virgin, station, train, rail, uk, railway, transportation, travel, ...
Fährt bald ein Zug der Virgin-Gruppe in die Schweiz?Bild: www.imago-images.de

Direktzug nach London: SBB suchen Partner – auch Virgin-Züge könnten in die Schweiz fahren

In keine andere Stadt reisen Menschen aus der Schweiz öfter als nach London. Doch einen Direktzug dahin gibt es nicht. Das soll sich ändern, findet SBB-Chef Vincent Ducrot.
21.08.2025, 20:4721.08.2025, 22:07
Stefan Ehrbar / ch media
Mehr «Wirtschaft»

«When a man is tired of London, he is tired of life», sagte der englische Schriftsteller Samuel Johnson. Die britische Metropole lockt auch 250 Jahre nach diesem Ausspruch Millionen von Besuchern an, darunter viele aus der Schweiz. Etwa 12’000 Menschen fliegen jeden Tag ab den Flughäfen Zürich, Basel und Genf nach London. Einige Passagiere steigen dort auf ein anderes Flugzeug um, doch etwa 8000 haben ihr Endziel im Vereinigten Königreich.

Wegen der Grösse des Marktes und weil sich unter den Reisenden neben Touristen viele zahlungskräftige Geschäftskunden befinden, die für eine gleichmässige Auslastung übers ganze Jahr sorgen, ist London ein attraktives Ziel auch für die Eisenbahn. Das Problem: Eine Direktverbindung dorthin gibt es nicht. Das soll sich ändern.

SBB-Chef Vincent Ducrot sagte im März, dass die Bahn Direktzüge in die britische Metropole plane. Im Mai reiste Verkehrsminister Albert Rösti (SVP) nach London, wo er mit seiner britischen Amtskollegin Heidi Alexander eine Absichtserklärung unterzeichnete.

Direktzüge nach London rücken näher: Bundesrat Rösti unterzeichnet Absichtserklärung

Zugang zum Depot beantragt

Die Hürden sind allerdings hoch. Grossbritannien ist kein Schengen-Mitglied. Das Land besteht darauf, dass das Einreiseprozedere nicht auf der Insel stattfindet, sondern an den Abfahrtsbahnhöfen. In Zürich, Basel oder Genf müssten deshalb Terminals gebaut werden. Zudem braucht es dort Personal für die flughafenähnliche Abfertigung. Hinzu kommt: Wegen unterschiedlicher Stromsysteme braucht es Züge, die für den Einsatz in mehreren Ländern ausgerüstet sind.

Doch die Chancen stehen besser als auch schon. Die Betreiberin des Kanaltunnels, die Getlink S.E., will mehr Wettbewerb und motiviert potenzielle Konkurrenten von Eurostar, neue Angebote auf die Beine zu stellen. Derzeit ist die mehrheitlich der französischen Bahn SNCF gehörende Eurostar die einzige Firma, die mit Personenzügen durch den Kanaltunnel fährt. Auch die Betreiberin des Bahnhofs St. Pancras in London will ihre Kapazitäten ausbauen, um neue Direktverbindungen nach Europa zu ermöglichen.

Zu den Interessenten für neue Züge gehört die VTE Holdings, eine Firma aus dem «Virgin»-Firmenimperium des britischen Unternehmers und Milliardärs Richard Branson. Vor Kurzem hat VTE beim britischen Office of Rail and Road (ORR) Zugang zu einem Depot im Osten Londons beantragt. Dieser gilt als Voraussetzung für das Anbieten von Zügen durch den Kanaltunnel.

Beteiligen sich SBB an Beschaffung?

VTE ist einer von derzeit drei Interessenten für das Depot. Nur einer soll den Zuschlag erhalten. Die britischen Behörden wollen voraussichtlich im Herbst entscheiden. Virgin werden gute Chancen eingeräumt, da die Gruppe über das nötige Kapital verfügt und einen konkreten Plan für die Beschaffung von Zügen hat.

Gegenüber der Behörde schreibt VTE, dass sie mit dem Hersteller Alstom ein Abkommen über die Lieferung von 12 sogenannten Avelia-Stream-Hochgeschwindigkeitszügen abgeschlossen habe. Mit diesen soll ab 2030 durch den Kanaltunnel gefahren werden, zunächst nach Paris, Brüssel und Amsterdam.

Die Züge könnten aber auch für den Einsatz in Deutschland und in der Schweiz ausgerüstet werden. Was aus den Unterlagen ebenfalls hervorgeht: VTE führte bereits Gespräche mit den SBB. Vincent Ducrot hat vor kurzem zwar bekannt gegeben, die Beschaffung eigener Hochgeschwindigkeitszüge zu planen, mit denen die SBB Ziele in Europa anfahren könnten. Gut möglich wäre im Fall von London aber auch, dass sich die SBB an den Kosten der Beschaffung von Partnern beteiligen würden. Im Idealfall wäre eine Verbindung ab Basel und Genf nach London künftig in fünf bis sechs Stunden machbar, ab Zürich in sechs bis sieben.

SBB: Es finden keine Gespräche mit VTE mehr statt

Gegenüber CH Media bestätigt eine VTE-Sprecherin, dass aktuell mit den SBB verhandelt werde, was die SBB allerdings dementieren. Die Inhalte dieser Gespräche seien geheim, weshalb sie zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Details nennen könne. In den Unterlagen zuhanden der Behörden sind viele Passagen geschwärzt.

SBB-Sprecherin Sabrina Schellenberg sagt, die SBB planten, im Verlauf der 2030er-Jahre Direktverbindungen aus der Schweiz ab Zürich, Basel und Genf nach London anzubieten. «Für eine Direktverbindung wäre eine Kooperation mit einem Kooperationspartner wünschenswert», sagt sie. «Wir sind offen, wer dies ist, und wir sind mit potenziellen Partnerbahnen in Kontakt.» Mit VTE habe es einen Kontakt gegeben, derzeit fänden aber keine Gespräche mehr statt. Es ist also wahrscheinlich, dass die SBB mit Eurostar und anderen Firmen Gespräche führen.

Die Virgin Group, der Mischkonzern von Richard Branson, ist in Branchen wie Telekom, Musikindustrie und Aviatik tätig. Zudem gründete Branson die Virgin Galactic, die Flüge für Weltraumtouristen anbieten will. Das Vermögen des 75-Jährigen wird von «Forbes» auf 2,8 Milliarden Dollar geschätzt.

Seine Versprechungen für die neuen Züge durch den Kanaltunnel sind gross. Zuhanden der britischen Behörden schreibt er, es sei an der Zeit, den Kundinnen und Kunden «den Service zu bieten, den sie verdienen» und das 30-jährige Monopol von Eurostar zu beenden. Virgin werde den Markt «aufmischen» und einen Service bieten, der «innovativ, mutig und unverkennbar» sei. (aargauerzeitung.ch)

Mehr zum Zugreisen:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
17 Bilder, die zeigen, wir wir früher im Zug reisten
1 / 19
17 Bilder, die zeigen, wir wir früher im Zug reisten
Füsse raus, Dose auf, Stumpen rein: Dieser Herr lässt es sich 2003 in der ersten Klasse zwischen Schüpfheim-Konolfingen gutgehen.
quelle: keystone/martin ruetschi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
China stellt neuen Wasserstoff-Hochgeschwindigkeitszug in Berlin vor
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
18 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
18
Meistgelesen
1
Selenskyj gibt Trump recht – und deutet mehr Gegenangriffe an
2
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
3
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
4
Französischer Skandalstreamer Jean Pormanove stirbt vor laufender Kamera
5
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
Meistkommentiert
1
Basel kassiert wohl mit: Ex-Spieler Diouf zu Inter +++ Lausanne holt Beloko
2
Donald Trump kauft Anleihen für über 100 Millionen US-Dollar
3
Rösti will neue Auto-Steuer: Eine Zahl geistert herum – und sorgt bereits für Kritik
4
Fix: Waeber ab 2026 bei zurück bei Gottéron +++ ZSC verlängert mit Riedi und Sigrist
5
25 Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (und dich umso älter aussehen lassen)
Meistgeteilt
1
Trump hat Freude: Republikaner drücken in Texas umstrittene Wahlkreis-Reform durch
2
Israel meldet Raketenangriff auf Warenkorridor +++ Zahlreiche Tote bei Angriffen in Gaza
3
Trump will mit Militär und Polizei auf Washingtons Strassen patrouillieren
Dieser Schweizer bleibt wegen Trump auf 17 Tonnen Käse sitzen
Florian Spielhofer führt in Saint-Imier im Berner Jura eine Käserei. Der Produzent und Affineur der Marke Tête de Moine sitzt auf fast 20 Tonnen des berühmten Käses – eigentlich für den Export in die USA bestimmt, jetzt aber vorerst blockiert.
Aus der kleinen Käserei, die Vater Joseph Spielhofer 1982 in Cormoret gegründet hat, ist ein Unternehmen mit rund 100 Mitarbeitenden geworden – verteilt auf zwei Standorte, in Sonvilier und in Saint-Imier, im gleichnamigen Tal, mitten im Berner Jura. Hier, am Nordhang des Chasseral, gehen Uhrenmanufakturen und Kühe seit jeher gut zusammen. Doch seit dem 7. August und den von Donald Trump verhängten 39 Prozent Einfuhrzöllen auf Schweizer Exporte in die USA ist die Postkartenidylle bedroht.
Zur Story