wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Wirtschaft
Schweiz

SMI schafft erstes Wochenplus seit Kriegsausbruch im Iran

SMI schafft erstes Wochenplus seit Kriegsausbruch im Iran

27.03.2026, 19:2227.03.2026, 19:22
Zins, Leitzins, Interest Rate, Zinsen, Wirtschaft, Geld, Börse
Erstmals seit Kriegsbeginn erreicht der SMI ein leichtes Plus.Bild: Shutterstock

Der Iran-Krieg hat auch am Freitag das Geschehen an der Börse bestimmt. Die Anleger zeigten sich zurückhaltend. Auf Wochensicht gelang dem SMI dennoch erstmals seit Kriegsbeginn ein leichtes Plus.

Der Schweizer Leitindex verbuchte zum Wochenschluss ein Minus von 0,57 Prozent auf 12'570 Punkte. Auf Wochensicht legte der SMI allerdings 2,0 Prozent zu, nachdem es seit Kriegsausbruch Ende Februar stetig abwärts ging.

Vor allem bis zur Wochenmitte konnte er sich wegen Hoffnungen auf Verhandlungen wieder etwas erholen. Seit Kriegsbeginn steht aber immer noch ein Minus von gut 10 Prozent.

Lage bleibt angespannt

Eine wirkliche Entspannung des Konflikts zeichnete sich am Freitag nicht ab, auch wenn US-Präsident Donald Trump am Vortag die Frist für potenzielle Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur um zehn Tage verlängert hatte. Die Angriffe der Kriegsparteien gingen unvermindert weiter.

Insgesamt sprachen Marktteilnehmer von einer zunehmenden Zurückhaltung vor dem Wochenende. Bekanntlich nutzt Trump die handelsfreien Tage häufig für Entscheidungen, welche die Märkte am Montag kräftig bewegen können.

Ölpreise steigen weiter

Auch die Ölpreise stiegen weiter, was für Beunruhigung sorgt. Am Freitagmorgen ist der Preis für das Fass der Marke Brent wieder über die Marke von 110 US-Dollar geklettert und bis Handelsschluss auf knapp 112 Dollar angestiegen.

Die für den globalen Energiemarkt wichtige Strasse von Hormus bleibt weiterhin geschlossen. Dazu gesellen sich noch schlechte Nachrichten aus Russland. So haben ukrainische Drohnenangriffe russische Exporthäfen an der Ostsee und im Schwarzen Meer stark getroffen. Das verstärkt die Sorgen vor einer zusätzlichen Verknappung. (sda/awp)

Mehr dazu:

Iran-Krieg drückt weiter auf die Börsenstimmung
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Zustimmung sinkt – so steht die US-Bevölkerung zu Trumps Krieg im Iran
Die israelischen und US-Angriffe auf den Iran stürzen den gesamten Nahen Osten in eine Krise. Beide Seiten schrecken dabei nicht davor zurück, kritische Infrastruktur anzugreifen, mit verheerenden Folgen für die örtliche Bevölkerung und den Welthandel. Mittlerweile hinterlässt der Krieg aber auch Spuren in der US-Innenpolitik.
Zur Story