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FBI-Chef und Senator werfen sich gegenseitig Sauf-Exzesse vor

Nina Bürge Folge mir

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Am Dienstag fand eine Anhörung des FBI-Direktors Kash Patel vor dem Haushaltsausschuss des US-Senats statt. Dabei handelte es sich um eine Befragung, die auf Ermittlungen von Journalisten basiert, die kritisch über Patel berichteten. Dem FBI-Direktor wird aufgrund dieser Ermittlungen nun exzessiver Alkoholkonsum während der Arbeit und mangelnde Erreichbarkeit vorgeworfen.

Bei der Anhörung am Dienstag wurde Patel vom demokratischen Senator Chris Van Hollen befragt. Bei seiner Eröffnungsrede äussert er Bedenken über die Kompetenz von Patels Führungskompetenzen, woraufhin es zu einer hitzigen Diskussion zwischen den beiden kam. Schau dir den Schlagabtausch im Video an:

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Bei der Anhörung wurde Patel von verschiedenen Abgeordneten zu seinem Konsumverhalten und seiner Erreichbarkeit innerhalb des FBI befragt.

Auf die Berichte, die ihm Alkoholkonsum und unzuverlässiges Verhalten vorwerfen, reagierte Patel mit einer juristischen Klage, wie CNN schreibt. Er bezeichnete die journalistischen Berichte als falsch und betonte, dass er nie betrunken auf der Arbeit erschienen sei.

Patel beschuldigt Van Hollen ebenfalls

Während der Anhörung unterbrach Patel Senator Van Hollen und warf wiederum ihm vor, teils exzessiv Alkohol zu konsumieren. Diesen Konsum soll der Senator in El Salvador mit Kilmar Abrego Garcia weitergeführt haben. Dieser war zuvor mutmasslich illegal aus den USA zurück in sein Heimatland abgeschoben worden.

Kilmar Abrego Garcia hat laut dem Senator einen Wohnsitz in Maryland und sei zu Unrecht abgeschoben worden. Mit seiner Reise nach El Salvador und dem Treffen wollte sich Van Hollen dafür einsetzen, dass Gracia zurück in die USA kommen kann.

Van Hollen streitet ab, dass bei dem Treffen Alkohol getrunken wurde, auch jegliche Vorwürfe bezüglich weiterem exzessivem Alkoholkonsum und angeblich hohen Rechnungen, die damit zusammenhingen, verneint der Senator.

Ob die Vorwürfe gegen Patel und den Senator wahr sind, lässt sich nicht gänzlich unabhängig überprüfen.