Jannik Sinner gewann in Rom sein 32. Spiel in Folge bei einem Masters-1000-Turnier und stellte damit die längste Siegesserie auf diesem Niveau auf, nachdem er den Russen Andrej Rublew im Viertelfinal 6:2, 6:4 besiegt hatte.
Zuvor hatte Novak Djokovic den Rekord mit 31 Siegen am Stück von März bis August 2011 gehalten. Sinner hat seit dem 5. Oktober 2025 kein Masters-1000-Spiel mehr verloren. Damals musste er in der 3. Runde in Schanghai gegen den Niederländer Tallon Griekspoor aufgeben. (nih/sda)
Zuvor hatte Novak Djokovic den Rekord mit 31 Siegen am Stück von März bis August 2011 gehalten. Sinner hat seit dem 5. Oktober 2025 kein Masters-1000-Spiel mehr verloren. Damals musste er in der 3. Runde in Schanghai gegen den Niederländer Tallon Griekspoor aufgeben. (nih/sda)