Schon wieder Grund zur Freude für das von Stürzen arg gebeutelte: Einen Tag nach dem Sprint-Sieg von Jhonatan Narvaez schlägt beimam Mittwoch erneut einzu.gewinnt nach einem skurrilen Finale die. Der Spanier setzt sich bei garstigen Bedingungen im Sprint gegen seinen ebenfalls völlig entkräftetendurch.Arrietas erst zweiter Sieg als Profi, den ersten auf Stufe World Tour, war an Dramatik kaum zu überbieten. Der 24-jährige Baske führte zusammen mit Eulalio das von starken Regenfällen und Hagel geprägte Rennen nach einer Attacke aus einer 13-köpfigen Ausreissergruppe heraus lange an. 13,5 km vor dem Zielin einer Abfahrt, doch dann6,5 km vor dem Zielund Arrieta konnte wieder aufschliessen – ehe sich derzwei Kilometer vor dem Ziel. Trotz dem Malheur zog Arrieta wenige Meter vor dem Ziel an Eulalio vorbei und feierte seinen grössten Sieg der Karriere.Der im Sprint unterlegenedurfte sich mit der«trösten», die nach nur einem Tag auf den Schultern des Italieners Giulio Ciccone wieder den Besitzer wechselte. Mit einem Rückstand von 2:51 Minuten ist Arrieta neu Gesamtzweiter. (nih/sda)