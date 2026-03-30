Migros geht Partnerschaft mit bekannter US-Donut-Kette ein

Der Detailhändler verkauft die süssen, runden Backwaren neuerdings an mehreren Standorten – allerdings vorerst nur in der Romandie.

Benjamin Weinmann Folge mir

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Die Migros Genossenschaft Genf geht eine Partnerschaft mit der US-Donut-Kette Krispy Kreme ein. Dies verkündet deren Schweizer Franchisenehmer, Nicolas Duleroy, auf der Onlineplattform Linkedin.

Krispy-Kreme-Donuts gibt es künftig auch in den Migros-Filialen in der Romandie. Bild: Instagram, Krispy Kreme

Die in der Schweiz hergestellten Donuts sind neu an vier Migros-Standorten im Kanton Genf verfügbar, in separaten Vitrinen neben Migros-Restaurants oder Take-Aways. Auch in einer Migros-Voi-Filiale im Zentrum Genfs gibt es die süssen Backwaren. Zuvor ging Krispy Kreme bereits Partnerschaften mit der Warenhauskette Manor, dem Kioskkonzern Valora und der Migros Waadt ein (CH Media berichtete).

Deutschschweiz-Expansion als Ziel

Damit bringt es Krispy Kreme laut Duleroy inzwischen auf 18 Verkaufspunkte in der Romandie. Zu seinen weiteren Expansionsplänen möchte sich der Franchise-Partner auf Anfrage nicht äussern. Allerdings: Beim Start 2023 hatte Duleroy langfristig 15 eigene Verkaufsstandorte angekündigt. In Frage würden Städte wie Zürich, St.Gallen, Luzern, Basel, Bern, Genf und der Kanton Wallis kommen. Ebenso wollte er 150 neue Stellen schaffen. Eine eigene Krispy-Kreme-Filiale existiert heute allerdings erst in Lausanne.

Der Hauptkonkurrent Dunkin’ gab zuletzt hierzulande mehrere Filialen auf. Aktuell betreibt die US-Kette 19 Standorte in der Schweiz. Mit mehr als 13'000 Geschäften in über 40 Ländern ist Dunkin’ eine der grössten Donut- und Kaffeeketten der Welt. (aargauerzeitung.ch)