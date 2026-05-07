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Swisscom nimmt 5G-Standalone-Netz in Betrieb

Swisscom rüstet auf 5G pur auf – darum ist das für Handy-Nutzer wichtig

07.05.2026, 10:5607.05.2026, 13:40

Nach der Konkurrentin Sunrise löst auch die Swisscom die Handbremse beim 5G-Netz. Der grösste Schweizer Telekomkonzern hat sein Mobilfunknetz auf 5G pur aufgerüstet. Damit wird das 5G-Netz vom 4G-Netz entkoppelt, das bisher die Steuerung übernommen hat.

Das 5G pur-Netz (im Fachjargon «5G Standalone» genannt) sei jetzt in Betrieb, sagte Swisscom-Chef Christoph Aeschlimann am Donnerstag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP: «Wir migrieren jetzt die ersten Kunden. Das wird einige Zeit beanspruchen.»

Was bringt das?

Bei der Aufrüstung auf 5G pur muss sich ein Handy nicht mehr zuerst mit dem 4G-Netz verbinden und danach erst mit dem 5G-Netz. Damit können die Nutzer neu auch über 5G telefonieren, was bisher nur mit 4G möglich ist.

Mit der direkten Verbindung mit 5G brauchen die Handys weniger Batterie. Zudem wird der 5G-Empfang in Innenräumen besser. In der Schweiz hat Sunrise im vergangenen Jahr als erster Anbieter 5G pur eingeführt.

(sda/awp)

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Die beliebtesten Kommentare
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Ohniznachtisbett
07.05.2026 13:33registriert August 2016
Wichtig: Bitte klären ob der Antistrahlenkleber auf dem Handy noch nützt oder für 49.90 ein neuer Kleber her muss ;)
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