Getränkehersteller Rivella ist der beste Arbeitgeber der Schweiz



Jedes Jahr wird der beste Arbeitgeber der Schweiz gekürt. 2021 geht die Goldmedaille an den Aargauer Getränkehersteller in Rothrist.

Bild: chmedia/Chris Iseli

Der Getränkehersteller Rivella mit Sitz in Rothrist darf sich mit dem Titel «bester Arbeitgeber 2021» schmücken. In einer repräsentativen Befragung unter den Arbeitnehmenden erreichte das Aargauer Familienunternehmen einen Score von 9.24 und schaffte es von Rang 8 im Vorjahr auf den ersten Podestplatz.

«Dass uns unsere Mitarbeitenden und Arbeitnehmende anderer Firmen aus der Konsumgüterbranche so gute Noten erteilen, zeigt uns, dass wir in den letzten Jahren und auch während Corona einiges richtig gemacht haben», lässt sich Markus Krienbühl, HR-Leiter von Rivella, in einer Mitteilung zitieren. Auch der Getränkehersteller musste während des Lockdowns Kurzarbeit anmelden. Die Mitarbeitenden hätten unter anderem die offene, transparente und regelmässige Kommunikation «sehr geschätzt».

Besonders hohe Bewertungen holte sich Rivella in den Bereichen «Bezahlung», «Miteinander» sowie «Bedingungen und Ausstattung». Dass der Lohn für das gute Abschneiden des Getränkeherstellers verantwortlich ist, glaubt Krienbühl nicht: «Wir bezahlen branchenübliche Löhne.» Vielmehr sei es das Gesamtpaket, das es ausmache.

Hinter Rivella positioniert sich der Lifthersteller Schindler auf Platz 2, gefolgt von der Schweizer Paraplegiker-Gruppe.

Das internationale Marktforschungsunternehmen Statista ermittelt jedes Jahr zusammen mit der «Handelszeitung» und «Le Temps» die besten Arbeitgeber der Schweiz. Das Ranking basiert auf einer unabhängigen Befragung von Arbeitnehmern. Mehr als 100'000 Urteile flossen in das Ranking. (sam/chmedia)

