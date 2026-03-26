Die Migros ist wieder unter den beliebtesten Schweizer Unternehmen. Bild: IMAGO / Dreamstime

Das sind die beliebtesten Schweizer Firmen 2026

Die Migros gehört wieder zu den beliebtesten Schweizer Firmen und ist im aktuellen Ranking zurück in den Top Drei. Gleichzeitig hat die SRG deutlich an Zustimmung gewonnen und legt stark zu.

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Die Migros galt lange Zeit als beliebtestes Unternehmen der Schweiz und führte die Rangliste des Marktforschungsinstituts NIQ (ehemals GfK) über viele Jahre hinweg an. Seit 2023 gelang ihr jedoch keine Rückkehr auf Platz eins mehr, und im vergangenen Jahr verpasste sie erstmals seit Einführung des Rankings im Jahr 2009 sogar einen Platz auf dem Podest.

Bereits 2022 gelang es mit dem Messerhersteller Victorinox erstmals einem anderen Unternehmen, die Spitzenposition zu übernehmen. 2024 sorgte dann der Bezahldienst Twint als Neueinsteiger für eine Überraschung. Seither konnte Twint seine Beliebtheit jedoch bestätigen: 2025 belegte das Unternehmen erneut den ersten Platz und steht auch in diesem Jahr wieder an der Spitze des Rankings. Vor allem Frauen sowie jüngere Personen unter 30 Jahren bewerten den Bezahldienst besonders positiv.

Nun gehört die Migros aber wieder zu den beliebtesten Schweizer Unternehmen und schafft im aktuellen Image-Ranking den Sprung zurück in die Top drei. Das liegt allerdings nicht an einer besseren Bewertung, sondern daran, dass der Lebensmittelhersteller Ricola drei Plätze abgerutscht ist.

Erneut auf dem Podest landet der Lebensmittelhersteller Zweifel, der vor allem bei jüngeren Konsumentinnen und Konsumenten sehr beliebt ist.

Positiv entwickeln sich auch die SBB: Nach dem Rückgang im Vorjahr können sie sich deutlich erholen und gewinnen fünf Plätze hinzu.

Den grössten Sprung schafft die SRG: Sie verbessert sich um gleich elf Plätze und erreicht neu Rang 26. Besonders bei der emotionalen Wahrnehmung schneidet die Radio- und Fernsehgesellschaft deutlich besser ab als noch im Jahr zuvor. Möglicherweise hat die Abstimmung über die Halbierungs-Initiative die Einstellung der Bevölkerung zusätzlich beeinflusst.

Bei den Non-Profit-Organisationen bleibt die Spitze im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Zum neunten Mal in Folge führt die Rega das Ranking an. Für die Rega, die auf die Unterstützung von Gönnerinnen und Gönnern angewiesen ist, ist dies ein besonders positives Signal. (hkl/pre)