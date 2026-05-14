Die Cleveland Cavaliers feierten in den NBA-Playoffs einen wichtigen Auswärtssieg. Das Team gewann bei den Detroit Pistons 117:113 n. V. und führt in der Viertelfinal-Serie nun mit 3:2 Siegen.
Im Mittelpunkt stand James Harden. Der 36-Jährige erzielte 30 Punkte sowie acht Rebounds und sechs Assists. Gleichzeitig leistete sich Harden mehrere Fehler, die verhinderten, dass die Cavaliers die Partie früher entschieden. Trainer Kenny Atkinson lobte den Guard dennoch als «grossartigen Leader mit enormer Erfahrung».
Die Pistons hatten zwischenzeitlich mit 15 Punkten geführt. Cleveland kämpfte sich jedoch zurück und erzwang die Verlängerung. Dort sorgten Donovan Mitchell und Evan Mobley für die Entscheidung zugunsten der Cavaliers. (nih/sda/afp)
Im Mittelpunkt stand James Harden. Der 36-Jährige erzielte 30 Punkte sowie acht Rebounds und sechs Assists. Gleichzeitig leistete sich Harden mehrere Fehler, die verhinderten, dass die Cavaliers die Partie früher entschieden. Trainer Kenny Atkinson lobte den Guard dennoch als «grossartigen Leader mit enormer Erfahrung».
Die Pistons hatten zwischenzeitlich mit 15 Punkten geführt. Cleveland kämpfte sich jedoch zurück und erzwang die Verlängerung. Dort sorgten Donovan Mitchell und Evan Mobley für die Entscheidung zugunsten der Cavaliers. (nih/sda/afp)
VINTAGE JAMES HARDEN 🔥— SportsCenter (@SportsCenter) May 14, 2026
THE CAVS TAKE GAME 5 IN DETROIT! pic.twitter.com/W251pK6YvG