Mercedes will Logistikzentrum in Wetzikon schliessen – rund 60 Stellen betroffen

Mehr «Wirtschaft»

Der Autobauer Mercedes plant, sein Logistikzentrum in Wetzikon ZH per Ende Januar 2027 zu schliessen. Rund 60 Mitarbeitende sind von dem Schritt betroffen und wurden bereits informiert. Gleichzeitig hat das Unternehmen ein Konsultationsverfahren eingeleitet.

«Mercedes-Benz bedauert diese Entwicklung für den Standort Wetzikon und ist sich bewusst, wie schwierig dessen Schliessung für die teils langjährigen Mitarbeitenden sein würde», heisst es in dem Schreiben.

Als Grund nennt Mercedes die veränderten Marktbedingungen in der Automobilindustrie. Ein Teil der bisherigen Aufgaben könnte an andere Standorte, etwa nach Schlieren oder ins europäische Ausland, verlagert werden.

Für den Fall der Schliessung ist ein Sozialplan vorgesehen. Dieser umfasst unter anderem Abgangsentschädigungen, Möglichkeiten zur Frühpensionierung sowie Unterstützung bei der Stellensuche. Mercedes spricht von einer schwierigen Entscheidung und zeigt sich sich der Auswirkungen auf die Mitarbeitenden bewusst. (hkl)