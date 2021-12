Verletzungsgefahr: H&M ruft Haarklammer mit LED-Lämpchen zurück

Gefahr: Haarklammer mit LED-Lämpchen Bild: admin.ch

Der Bekleidungskonzern H&M ruft eine Haarklammer mit LED-Lämpchen zurück. Es bestehe die Gefahr von inneren Verletzungen, teilten die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) und H&M am Montag mit.

Das Batteriefach der Haarklammer könne brechen, so dass die beiden Alkali-Batterien zugänglich würden, heisst es in den beiden Mitteilungen. Es bestehe daher die Gefahr, dass ein Kind die Batterien in den Mund, die Nase oder die Ohren stecke und so schwere innere Verletzungen erleide.

Vom Produktrückruf betroffen sind die Haarklammern mit LED-Lämpchen mit Produktnummer 1008955. Sie wurden vom 23. Juli 2021 bis 29. Oktober 2021 in den Kinderabteilungen der H&M-Läden für 12.95 Franken verkauft. Das Produkt sollte in einen Laden zurückgebracht werden. Kundinnen und Kunden erhalten auch ohne Kaufbeleg den Kaufpreis rückerstattet. (aeg/sda)