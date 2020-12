Wirtschaft

USA

Make America hungry again: 50 Millionen Amerikaner leiden



Bild: keystone

Make America hungry again: 50 Millionen Amerikaner leiden

50 Millionen Amerikaner und Amerikanerinnen leben mit «food insecurity» – der Unsicherheit, wann und wie viel Essen das nächste Mal auf dem Tisch landet. Betroffen ist damit im Land mit 328 Millionen Einwohnern fast jede sechste Person. Die Organisation «Feeding America», von welcher diese Angaben stammen, geht davon aus, dass unter den 50 Millionen ungefähr 17 Millionen Kinder sind.

Bild: keystone

Am härtesten trifft es den Bundesstaat Mississippi. Laut einer kürzlich publizierten Studie litt in den Monaten Mai und April fast jede dritte Person (31,8 Prozent) an «Nahrungsmittel-Unsicherheit». Drei der vier Countys, deren Bevölkerung am stärksten betroffen sind, befinden sich in diesem Bundesstaat, der auch den traurigen Spitzenreiter zu verantworten hat: In Jefferson County hungerten in den besagten Monaten 36,8 Prozent der Bevölkerung.

Das amerikanische Hungerproblem ist auch ein demographisches Problem. Afroamerikanerinnen und -Amerikaner sind signifikant stärker betroffen. In acht der zehn meistbetroffenen Countys stellen Afroamerikanerinnen mehr als 60 Prozent der Bevölkerung – sieben davon befinden sich in Mississippi. Neun Prozent der Afroamerikaner leben in extremer Armut.

Neben den Afroamerikanern sind vor allem alleinerziehende Mütter besonders gefärdet. Sie machen beinahe 30 Prozent aller Fälle aus. Die Grafik stammt allerdings noch aus dem Jahr 2019 und geht von 13,6 Prozent Betroffenen aus. Dieser Anteil ist nun aufgrund der Covid-Krise auf über 15 Prozent angestiegen.

Bild: keystone

Es ist nicht das erste Mal, dass die USA einen sprunghaften Anstieg von Lebesmittelunsicherheit erlebt. Bereits 2007/2008/2009, während der grossen Weltwirtschaftskrise, explodierten die Zahlen von 12 auf über 16 Prozent. Danach gelang es der Obama-Administration ab 2009 bis 2017, die Zahlen kontiuierlich zu senken.

Bild: keystone

Seit Anfang März bis Ende Oktober verteilten landesweite Essensausgabestellen 4,2 Milliarden Mahlzeiten.

Das sind genügend Malzeiten, um jede einzelne Amerikanerin vier Tage lang mit Frühstück, Mittagessen und Abendessen zu versorgen.

Bild: NurPhoto

Laut «Feed America» liefern vier von fünf Essensausgabestellen so viele Malzeiten aus wie noch nie. Vier von zehn ihrer Abnehmer müssen dabei zum ersten Mal in ihrem Leben auf die Gratismahlzeiten zurückgreifen.

Skaten im Rollstuhl geht nicht? Doch! Dieser Typ beweist's und wird von Tony Hawk entdeckt Video: watson/jah

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So crazy sind die Fans der 32 NFL-Teams Würdest du in diese Taxi-Drohne einsteigen? Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter