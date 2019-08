Wissen

Karte von Europas Länder: So gross sind sie flächenmässig im Vergleich



bild: shutterstock

Die Welt in Karten

Wir ersetzen Europas Länder durch nicht europäische Nationen mit der gleichen Grösse

Was wäre, wenn wir jedes europäische Land mit einer aussereuropäischen Nation mit (ungefähr) der gleichen Fläche ersetzen würden?

Es ist ja nicht gerade einfach, auf einem Globus die Ländergrössen zu vergleichen. Darum haben wir für diese Karte einfach jedes europäische Land mit einer (ungefähr) gleich grossen aussereuropäischen Nation ersetzt.

Es ging fast überall auf. Zwei Ausnahmen gibt es: Russland ist so gross, da reicht ein Land nicht. Darum ersetzen wir das Riesenreich durch «Braustralien». Zudem sind diverse Länder in etwa gleich gross. So gingen uns die «Ersatzländer» aus. Deshalb verpflanzten wir Costa Rica gleich doppelt: Einmal nach Bosnien und Herzegowina, das andere Mal in die Slowakei.

Die Schweiz wird durch Bhutan ersetzt, das nur rund 3'000 Quadratkilometer kleiner ist. Ebenfalls ähnlich gross wäre Guinea-Bissau gewesen (rund 5'000 km2 kleiner). Doch genug erklärt – hier kommt die Karte:

Für Mobile-User gibt's unten grössere Kartenabschnitte.

bild: watson

Kleinere Kartenausschnitte

Südwesteuropa bild: watson

Zentraleuropa bild: watson

Nordeuropa bild: watson

Osteuropa bild: watson

Südosteuropa bild: watson

