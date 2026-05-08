Sind das Beweise für ausserirdisches Leben? USA veröffentlichen neue «UFO-Sichtungen»

Mehr «Wissen»

Lange wurde es von US-Präsident Donald Trump angekündigt: die Publikation aller ungeklärten Sichtungen von unerklärlichen Flugobjekten (UFOs) für die Öffentlichkeit. Nun hat das Kriegsministerium neue Akten und Fotos zu möglichen UFO-Sichtungen veröffentlicht.

In einer Mitteilung heisst es: «Präsident Trump legt grossen Wert darauf, der Öffentlichkeit maximale Transparenz zu bieten, damit diese sich letztlich selbst ein Bild von den in diesen Akten enthaltenen Informationen machen kann.»

Die Akten und Fotos werden dabei gestaffelt publiziert. So werde das Kriegsministerium angesichts des Umfangs neue Materialien fortlaufend für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, «wobei alle paar Wochen neue Tranchen veröffentlicht werden».

Weiter heisst in der Mitteilung, dass es sich bei den veröffentlichten Materialien um «ungelöste Fälle» handle und die Regierung «keine endgültige Feststellung über den Ursprung der beobachteten Phänomene» treffen kann.

Hier einige Beispiele der neu veröffentlichten Bilder:

Naher Osten, 2013 Bild: US-Kriegsministerium

Afrika, 2025 Bild: US-Kriegsministerium

Japan, 2024 Bild: US-Kriegsministerium

Nordamerika, 2026 Bild: US-Kriegsministerium

Westen der USA, 2025 bild: US-Kriegsministerium

Westen der USA, 2025 Bild: US-Kriegsministerium

Westen der USA, 2025 Bild: US-Kriegsministerium

Westen der USA, 2025 Bild: US-Kriegsministerium

Westen der USA, 2025 Bild: US-Kriegsministerium

Mond, 1972 Bild: US-Kriegsministerium

Naher Osten, 2022 Bild: US-Kriegsministerium

UAE, 2023 Bild: US-Kriegsministerium

Griechenland, 2023 Bild: US-Kriegsministerium

Griechenland, 2023 Bild: US-Kriegsministerium

(ome)