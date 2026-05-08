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USA veröffentlichten neue Akten und Bilder zu UFO-Sichtungen

Sind das Beweise für ausserirdisches Leben? USA veröffentlichen neue «UFO-Sichtungen»

08.05.2026, 15:2508.05.2026, 15:28

Lange wurde es von US-Präsident Donald Trump angekündigt: die Publikation aller ungeklärten Sichtungen von unerklärlichen Flugobjekten (UFOs) für die Öffentlichkeit. Nun hat das Kriegsministerium neue Akten und Fotos zu möglichen UFO-Sichtungen veröffentlicht.

In einer Mitteilung heisst es: «Präsident Trump legt grossen Wert darauf, der Öffentlichkeit maximale Transparenz zu bieten, damit diese sich letztlich selbst ein Bild von den in diesen Akten enthaltenen Informationen machen kann.»

Die Akten und Fotos werden dabei gestaffelt publiziert. So werde das Kriegsministerium angesichts des Umfangs neue Materialien fortlaufend für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, «wobei alle paar Wochen neue Tranchen veröffentlicht werden».

Weiter heisst in der Mitteilung, dass es sich bei den veröffentlichten Materialien um «ungelöste Fälle» handle und die Regierung «keine endgültige Feststellung über den Ursprung der beobachteten Phänomene» treffen kann.

Hier einige Beispiele der neu veröffentlichten Bilder:

Naher Osten, 2013

UFO
Bild: US-Kriegsministerium

Afrika, 2025

Bild
Bild: US-Kriegsministerium

Japan, 2024

UFO
Bild: US-Kriegsministerium

Nordamerika, 2026

UFO
Bild: US-Kriegsministerium

Westen der USA, 2025

Bild
bild: US-Kriegsministerium

Westen der USA, 2025

UFO
Bild: US-Kriegsministerium

Westen der USA, 2025

UFO
Bild: US-Kriegsministerium

Westen der USA, 2025

UFO
Bild: US-Kriegsministerium

Westen der USA, 2025

UFO
Bild: US-Kriegsministerium

Mond, 1972

UFO
Bild: US-Kriegsministerium

Naher Osten, 2022

UFO
Bild: US-Kriegsministerium

UAE, 2023

UFO
Bild: US-Kriegsministerium

Griechenland, 2023

UFO
Bild: US-Kriegsministerium

Griechenland, 2023

UFO
Bild: US-Kriegsministerium

(ome)

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Die beliebtesten Kommentare
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Der Buchstabe I (Zusammenhang wie Duschvorhang)
08.05.2026 15:28registriert Januar 2020
"Präsident Trump legt grossen Wert darauf, der Öffentlichkeit maximale Transparenz zu bieten"

Da gäbe es andere Akten, die aktuell wichtiger wären.
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Helvetiavia Philipp
08.05.2026 15:29registriert Februar 2018
Wie läufts denn eigentlich so mit der Veröffentlichung der Eppstein Files?
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Shadow69
08.05.2026 15:52registriert Februar 2014
Warum, warum nur suchen die Aliens, auf der suche nach intelligenten Lebensformen, ausgerechnet die USA aus. So wird das nichts .....
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