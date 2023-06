Dieses Unternehmen stellt Lebensmittel aus Atemluft her

«Landwirtschaft in kontrollierter Umgebung und die ersten Module dafür, die wir auf dem Mond einsetzen, werden eine gewisse Ähnlichkeit mit der zukünftigen vertikalen Landwirtschaft auf der Erde haben», so Fritsche.

Die Fortschritte in der Nahrungsmittelproduktion im Weltraum liefern Forscher auch Ideen für die Ernährung der ständig wachsenden Bevölkerung hier auf der Erde, sagte der Nasa-Produktionsleiter für Weltraumpflanzen, Ralph Fritsche, in einem Gespräch mit Reuters.

Das daraus gefertigte Lebensmittel habe die Konsistenz eines Molkenprotein-Shakes, so Sheehan weiter. Er verglich den Geschmack des Getränks mit dem von Seitan, einem veganen Lebensmittel, das als Fleischersatz in der asiatischen Küche verwendet wird.

Ein Unternehmen der Finalisten hebt sich mit seinem Vorschlag für eine effiziente Mahlzeit besonders hervor: die Air Company aus New York . Die Firma hat ein Verfahren entwickelt, bei dem Atemluft in Lebensmittel umgewandelt wird.

Die Nasa will das Essensangebot ihrer Astronauten im All erweitern. Künftig könnten sich die Raumfahrer buchstäblich von Luft ernähren.

