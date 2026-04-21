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Suva verzeichnet 2025 deutlich mehr Freizeitunfälle

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Beim Fussball passieren die meisten Sportunfälle.Bild: KEYSTONE

Suva verzeichnet 2025 deutlich mehr Freizeitunfälle – Fussball im Sport die Nummer 1

21.04.2026, 09:0021.04.2026, 09:43

Die Suva hat 2025 über 480'000 Unfälle und Berufskrankheiten registriert. Dies entspricht einer Zunahme von 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg ist auf mehr Unfälle in der Freizeit zurückzuführen, während die Berufsunfälle leicht sanken.

Insgesamt seien rund 296'000 Freizeitunfälle verzeichnet worden, was einer Zunahme von 2,8 Prozent entspreche, teilte die Suva am Dienstag mit. Die Zahl der Berufsunfälle und Berufskrankheiten sei hingegen um 0,9 Prozent auf gut 166'000 Fälle gesunken.

Damit setzte sich ein Wandel fort, der seit Anfang der 1990er-Jahre stattfindet. Im vergangenen Jahr ereigneten sich 64 Prozent aller gemeldeten Unfälle in der Freizeit.

Fussball ist die Nummer 1

«Die Sicherheit bei der Arbeit hat in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen», wird Suva-Statistiker Alois Fässler in der Mitteilung zitiert. Gleichzeitig investierten immer mehr Menschen ihre freie Zeit in Sport- und Outdoor-Aktivitäten.

Die meisten Sportunfälle registrierte die Suva beim Fussballspielen (29'000), gefolgt vom Skifahren (16'000) und Bergwandern (6000). Während sich Männer am häufigsten beim Fussball verletzten, war es bei den Frauen das Skifahren.

Eine deutliche Zunahme von 15,4 Prozent gab es bei den Unfällen von arbeitslos gemeldeten Personen. Die Suva begründete dies mit der höheren Zahl an Arbeitslosen. Insgesamt zahlte die Unfallversicherung im vergangenen Jahr Versicherungsleistungen von über 4,6 Milliarden Franken. (pre/sda)

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