Die Flussuferwolfsspinne (Arctosa cinerea) hat zwar keinen Popstar oder US-Präsidenten als Namenspatron, war aber immerhin Spinne des Jahres 2007. bild: imago

Diese Spinnen heissen wie Obama, Bowie und Co.

Was haben Barack Obama und David Bowie gemeinsam? Zumindest eines: Sie sind Namenspaten für mehrere neu entdeckte Spinnenarten.

Jennifer Buchholz / t-online

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Der frühere US-Präsident Barack Obama hat eine, seine Frau Michelle auch, der verstorbene Musiker David Bowie und ebenso der Naturforscher David Attenborough. Die Rede ist von neu entdeckten Spinnen, die nach den Prominenten benannt sind. Studenten und Forscherinnen der US-amerikanischen Universität von Vermont (US-Bundesstaat Vermont) haben 15 neue Arten identifiziert.

Nach einer Spinne benannt zu werden ist eine Ehre

«Bei der Benennung der Spinnen wollten die Studierenden und ich Menschen ehren, die für Menschenrechte einstehen und vor dem Klimawandel warnen – politische Führer und Künstlerinnen, die vernünftige Lösungen für eine bessere Welt vorantreiben», erläutert Spinnenexperte Ingi Agnarsson, der das Projekt leitete, in einer Pressemitteilung der Universität.

Die frisch getauften Spinnen leben im nördlichen Nordamerika bis hinunter nach Brasilien in Südamerika. Bisher nahmen Fachleute an, dass alle der jetzt benannten Spinnen zur gleichen Art aus der Spinnengattung Spintharus gehören. Genetische Untersuchungen zeigten nun, dass es stattdessen mindestens 15 verschiedene Arten gibt. «Die DNA-Daten sind eindeutig: Diese Spinnen haben sich seit Millionen von Jahren nicht untereinander vermehrt, also keine Gene ausgetauscht», so Agnarsson.

S. barackobamai, S. michelleobamaae oder S. davidbowiei

Die neuen Arten haben nun Namen wie Spintharus davidattenboroughi, S. barackobamai, S. michelleobamaae oder auch S. davidbowiei. Die neuen Erkenntnisse würden auch den Schutz der Tiere beeinflussen. Es sei eine ganz andere Aufgabe, eine weitverbreitete Art zu erhalten oder den speziellen Lebensraum einzelner, genetisch isolierter Arten zu schützen.

Diese Krabbeltiere haben berühmte Namenspaten: Die Spinnen Spintharus Barackobamai, Spintharus Davidbowiei und Spintharus Davidattenboroughi (v. l.). bild: UVM/Agnarsson lab/dpa

Leonardo DiCaprio: vom Teenie-Schwarm zum Namenspaten

Die Untersuchung fand im Rahmen des Caribbean Biogeography Projects statt. Studenten, die daran mitgewirkt hatten, bekamen die Gelegenheit, Namen für die neu identifizierten Arten auszuwählen. Für eine Studentin war eine Teenie-Schwärmerei für den Schauspieler Leonardo DiCaprio ausschlaggebend. «Über die Verknalltheit bin ich hinweg. Aber jetzt, wo er sich im Umweltschutz engagiert, liebe ich ihn sogar noch mehr», so Chloe Van Patten. Sie hoffe, dass er von der Ehrung Wind bekomme und sie zum Abendessen einlade, um über Klimawandel zu reden.

Auf die Ehrung des parteilosen Politikers Bernie Sanders, der den Bundesstaat Vermont im US-Senat vertritt, konnten sich alle Studenten einigen, heisst es in der Pressemitteilung. Sie alle hätten eine gewaltige Achtung vor dem ehemaligen Kandidaten der Demokraten bei der Präsidentschaftsvorwahl. Er vermittle ein Gefühl der Hoffnung.

Weitere Spinnen mit Promi-Namen sind beispielsweise die Otacilia loriot (nach dem Schauspieler Loriot benannt) oder die Calponia harrisonfordi (nach dem Schauspieler Harrisson Ford benannt).

US-Präsident Trump gibt einer Motte seinen Namen

Die Benennung einer Tierart nach einem Politiker kann auch eine zweifelhafte Ehre sein. Der gegenwärtige US-Präsident ist etwa Pate einer Mottenart, Neopalpa donaldtrumpi. Deren gelblich-weisse Schuppen auf dem Kopf erinnerten den Namensgeber an die Frisur von Trump. Auch eine stark behaarte Schmetterlingsraupe trägt seinen Namen.

Nach dem Naturforscher Attenborough sind mittlerweile etliche Tierarten benannt, etwa ein kleiner Frosch aus Peru, eine seltene tasmanische Schnecke oder eine fleischfressende Pflanze.

Mini-Fliege mit schwerem Namen

Ein weiteres Insekt mit einem prominenten Namen ist auch die kleine Fliege namens Megapropodiphora arnoldi. Aufgrund ihrer wulstigen Vorderbeine wurde sie von dem Forscher Brian Brown nach dem Ex-Schauspieler und Politiker Arnold Schwarzenegger benannt.

Doch nicht nur Insekten haben Promi-Namen. So wurde beispielsweise eine Froschlurchart nach dem Thronfolger des Vereinigten Königreiches Charles, Prince of Wales, benannt: Hyloscirtus princecharlesi.

Verwendete Quellen: