Wegen diesen neuen Funktionen lohnt sich das grosse «Herbscht»-Update für Windows 10

Microsoft will frischen Wind in den Markt für virtuelle Realität bringen und hat am Freitag auf der Elektronik-Messe IFA in Berlin neue Headsets für das Eintauchen in virtuelle Welten auf Basis von Windows 10 vorgestellt.

Ab dem 17. Oktober, also zeitgleich mit dem neuen Windows-10-Update, würden erste Geräte ab 299 US-Dollar im Handel verfügbar sein, kündigte Microsofts Windows-Chef Terry Myerson am Rande der IFA an.

Trotz des Namens «Windows Mixed Reality» haben die Geräte ein sogenanntes opakes Display, mit dem man komplett in die künstliche Welt eintaucht. Für den professionellen Einsatz hat Microsoft seine Hologramm-Brille HoloLens für sogenannte Augmented Reality im Programm, über die gleichzeitig auch die reale Umgebung sichtbar bleibt.

Acer, Asus, Dell, HP und Lenovo gehören zu den ersten Hardware-Partnern von Microsoft, die ihre VR-Brillen auf Windows-Basis auf der IFA zeigen. Bisherige VR-Brillen sind bislang deutlich teurer und benötigen – wie etwa die HTC Vive oder Facebooks Oculus Rift – einen besonders leistungsfähigen Computer.

Die nun angekündigten Headsets begnügen sich auch mit jedem handelsüblichen PC. Sie sollen besonders einfach in der Handhabung sein. In den Headsets sind zudem Sensoren und Kameralinsen integriert, so dass eine aufwendige Ausstattung mit Sensoren im Raum nicht mehr erforderlich ist. Es brauchten keine Löcher mehr gebohrt werden, betonte Myerson.

VR-Technologie dank Steam bald im Massenmarkt?

Datenbrillen werden laut Myerson in Zukunft vor allem fürs Kommunizieren benutzt. Statt für die Gespräche an der IFA in Berlin zwei Tage auf den Hin- und Rückflügen in die USA zu verbringen, würde er die Unterhaltungen lieber per VR führen, sagte er im Gespräch mit Spiegel Online. «Da gibt es ein fantastisches Potenzial, aber wir müssen noch etwas arbeiten, um so etwas zu ermöglichen.» Die grösste Herausforderung sei dabei nicht die Geschwindigkeit der Bildübertragung oder die grafische Qualität, sondern die Fähigkeit, Emotionen, Gesichtsausdrücke und Gesten zu übertragen.

Windows 10, insbesondere die zahlreichen PC-Games, soll zudem für genügend VR-Inhalte sorgen. Zu Microsofts VR-Partnern gehört daher auch Steam, die mit Abstand wichtigste Download-Plattform für PC-Spiele.

Die Games-Branche galt bislang immer als treibende Kraft für die VR-Technologie. Andere Anwendungen werde es beispielsweise im Schulungsbereich geben, sagt Myerson, etwa um Techniker die Wartung komplizierter Maschinen erlernen zu lassen. Auch Konzerte und andere Live-Events, die man per VR-Brille miterleben könnte, nennt er als Nutzungsmöglichkeit.

Nach Einschätzung der Beratungsgesellschaft Deloitte steht virtuelle Realität vor dem Sprung in den Massenmarkt. Entscheidend für den Erfolg seien aber preiswerte Brillen, in die man als Bildquelle das Smartphone steckt.

Das neue Windows-10-Update kommt am 17. Oktober

Myerson kündigte für Windows 10 auch den Start des nächsten grösseren Updates an. Das «Fall Creators Update» werde ab dem 17. Oktober zur Verfügung stehen. Lenovo hatte den Erscheinungstermin bereits am Donnerstagabend bei der Vorstellung neuer PCs genannt. Wie bisher alle Updates für Windows 10 wird auch das Fall Creators Update für die Nutzer kostenlos angeboten.

Das sind die wichtigsten neuen Funktionen im Fall Creators Update für Windows 10

Neben der Mixed-Reality-Technologie erweitert das Fall Creators Update Windows 10 in erster Linie um neue Funktionen zur Video- und 3D-Bildbearbeitung, die künstliche Intelligenz nutzen, um dem Anwender die Arbeit zu erleichtern. So nutzt etwa die Video-App Story Remix künstliche Intelligenz, um Videoschnipsel, die man auf den Rechner lädt, zu analysieren und daraus selbstständig ansprechende Filme zu schneiden.

Windows 10 erhält eine Augensteuerung. Dadurch lässt sich das Betriebssystem allein über den Blick des Nutzers steuern. Davon sollen in erster Linie körperlich stark eingeschränkte Anwender profitieren.

Kontakte können für den schnellen Chat- oder Skype-Zugriff direkt in der Taskleiste verlinkt werden.

Die Photos-App wurde verbessert: Nutzer können nun mit Fotos, Musik, Videos und 3D-Inhalten eigene «Geschichten» erstellen und per Digital-Stift hinzugefügte handschriftliche Notizen und Zeichnungen einbetten. Windows Ink wurde zudem dank künstlicher Intelligenz erweitert und kann künftig gezeichnete Objekte automatisch erkennen und verbessern.

Einige Bereiche von Windows 10 werden ab Oktober im künftigen Fluent-Design umgestaltet, beispielsweise das Info-Center. Grosse Design-Änderungen sind allerdings noch nicht zu erwarten.

Der Game Mode wurde überarbeitet und soll nun mehr Leistung bieten.

Mehr freier Speicherplatz: Eine weitere Neuerung, die mit dem Update eingeführt wird, dürfte all jene freuen, die Notebooks mit kleinen SSDs haben, die immer voll sind: One-Drive-Platzhalter. Die neue Funktion von Microsofts Cloudspeicher soll auf Computern Speicherplatz freimachen, indem sie die Dateien des Nutzers in der Cloud speichert statt auf Festplatte oder SSD. Mit den Cloud-Daten im One-Drive-Speicher soll man genau so arbeiten können, als wären sie auf dem PC gespeichert. Auch mit den One-Drive-Apps für iOS und Android soll das klappen.

In der neuen Videobearbeitungs-App Story Remix wird man Videos etwa danach zusammenstellen lassen können, welche Personen in den Szenen zu sehen sind. In die Videos werden sich auch dreidimensionale Objekte einfügen lassen, die dann von der Software passend zu den Bewegungen der Kamera in den Film kopiert werden.

Story Remix im Video: Das kann Microsofts iMovie-Killer Video: YouTube/Windows

Weiter werden zahlreiche neue Sicherheitsfunktionen eingeführt: etwa Funktionen für das sichere Surfen und diverse Sicherheitsfunktionen für Unternehmen, welche die Verbreitung von Malware (etwa Ransomeware) erschweren sollen.



Die Sprachassistentin Cortana wurde verbessert. Sie soll unter anderem automatisch für den Nutzer wichtige Events erkennen und Termine eintragen.

Cortana soll künftig plattformübergreifend im Blick behalten, was man an seinen Geräten gemacht hat. So soll man etwa einen Film, den man auf einem iPhone gestartet hat, auf einem Windows-PC an genau der richtigen Stelle fortsetzen können. (Funktion erscheint vermutlich erst später)

(Funktion erscheint vermutlich erst später) Online-Zwischenablage: Egal ob man unter Windows, iOS oder Android arbeitet, man soll auf allen Systemen in der Lage sein, auf das jeweils zuletzt geöffnete Dokument zuzugreifen, um beim Sprung zwischen PC, Tablet und Handy einfach weiterarbeiten zu können. (Funktion erscheint vermutlich erst später)

(Funktion erscheint vermutlich erst später) Windows-Timeline: Mit dem Fall Creators Update wird der PC beginnen, darüber Buch zu führen, was man am Rechner alles gemacht hat. Rückblickend soll man dann zu jeder beliebigen Stelle in seiner Zeitleiste zurückkehren können, etwa um zu früheren Versionen von Text- oder Bild-Dokumenten zu gelangen oder gelöschte Dateien zu finden. (Funktion erscheint vermutlich erst später)

watson-Grafiker Sven Rüf testet Microsofts neues Surface Studio Video: Oliver Wietlisbach, Angelina Graf

Blick ins Allerheiligste: watson besucht das gigantische Microsoft-Hauptquartier in Seattle

