Drei Tote, kein Terrorismus: Auto rast in Melbourne in Menschenmenge

Im Zentrum der australischen Grossstadt Melbourne ist am Freitag ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Nach Polizeiangaben starben drei Personen, mindestens 20 weitere wurden verletzt.

Die Tat habe keinen terroristischen Hintergrund, sagte die Polizei des Bundesstaats Victoria anlässlich einer Pressekonferenz. Die Lage sei unter Kontrolle, der Autofahrer wurde festgenommen.

In Melbourne findet in diesen Tagen das Tennisturnier Australian Open statt. Augenzeugen berichteten, dass das Auto ziellos herumfuhr und in einer Fussgängerzone mehrere Menschen erfasst habe.

Victorian police are addressing reporters after today's terrifying incident in #Melbourne CBD https://t.co/vDyjn4PYsM pic.twitter.com/vvqY2voHBL — The Advertiser (@theTiser) 20. Januar 2017

Auf Bildern in sozialen Netzwerken war zu sehen, dass Sanitäter auf der Strasse liegende Menschen behandelten. Die Polizei hatte zudem das Wrack eines roten Autos umstellt. (kad/sda/reu)

