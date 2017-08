Bild: EPA/EPA

«Wenn ich jetzt erschossen werde, dann in Berlin» – Bülent Ceylan kritisiert Erdogan

Bülent Ceylan ist Deutschtürke und einer der bekanntesten Komiker Deutschlands. Bei seinem Auftritt am «Stars for Free» des Radiosenders 104.6 RTL in Berlin kritisierte er nun vor 17'000 Zuschauern den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan.

«Ihr seid doch auch froh, dass endlich mal ein Türke in Berlin sagt, dass er gegen Erdogan ist», so Ceylan bei seiner Show. «Wenn ich jetzt erschossen werde, dann in Berlin. In Kreuzberg darf ich mich heute aber nicht mehr blicken lassen.»

Dann schiebt er gleich noch einen Witz hinterher:

Im Supermarkt hörte ich einen Dialog von einem Ehepaar. Die Frau hatte mich erkannt.

Sie zu ihrem Mann: «Das ist er! Der Typ vom Fernsehen!»

Der Mann zu ihr: «Wer?»

Sie: «Na, der Komiker.»

Der Mann ratend: «Kaya Yanar?»

Sie: «Nein, der andere!»

Der Mann: «Erdogan!» so zitiert «die Bild» Bülent ceylan

Später erklärt er in einem Video auf Facebook, es könne nicht sein, dass wir (gemeint ist die türkische Diaspora in Deutschland) hier die Demokratie geniessen und in der Türkei unterstützen wir eine Diktatur.

Auf Twitter wird der Comedian nun von manchen gefeiert, von manchen scharf kritisiert. Mancher Erdogan-Fan wirft Ceylan mit seiner Aussage Eigennutz vor. «Der macht das doch nur, um berühmt zu werden», schreibt eine Twitterin.

Für manche ist er ein Held ... Grandios. Ich habe #BuelentCeylan schon vor ca. 20 Jahren als Nachwuchs-Komiker erlebt - jetzt ist er für mich ein Held! https://t.co/jBZUIVow0X — (((Beate Schicker))) (@Saltytrees) 28. August 2017

... für andere ein Blender. Bülent Ceylan du Vollidiot, brauchst du Aufmerksamkeit, oder Geldquelle alle? — ...k e l e b e k 🦋 (@AskGltsry1905) 29. August 2017

(leo)

Ist Erdogan ein Crazy Boy? Video: watson

