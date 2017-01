Opfer nach Gewaltdelikt in Sennhof bei Winterthur verstorben

Der 36-jährige Mann, welcher am Dienstagnachmittag in Sennhof bei Winterthur schwer verletzt wurde, ist am Donnerstagnachmittag im Spital verstorben. Dies teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

Der genaue Tathergang sowie das Motiv sind nach wie vor nicht vollständig geklärt und bilden Gegenstand von weiteren Untersuchungen der Staatsanwaltschaft IV sowie der Kantonspolizei Zürich. (aeg)

