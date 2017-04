Testspiel vor der Eishockey-WM, in La Chaux-de-Fonds Schweiz – Dänemark 4:5 (3:1,1:2,0:2)

Bild: KEYSTONE

Hockey-Nati verliert trotz 3:1-Führung ersten WM-Test gegen Dänemark

Fünf Siege in sechs Vorbereitungsspielen machten Lust auf mehr. Doch die rund 3000 Zuschauer in La Chaux-de-Fonds bekamen eine Schweizer Niederlage zu sehen. Dänemark setzte sich in einer torreichen Partie mit 5:4 durch.

Im siebten Vorbereitungsspiel auf die WM erlitt die Schweiz ihre zweite Niederlage. Dabei sah es anfangs noch gut aus. Fabrice Herzog eröffnete das Skore in der 8. Minute. Doch postwendend gelang den Dänen in Überzahl der Ausgleich; Cody Almond sass auf der Strafbank. Aber auch die Schweiz zeigte sich im Powerplay stark: Damien Brunner bei fünf gegen drei (16.) und Andres Ambühl (17.) erhöhten auf 3:1.

Bild: KEYSTONE

Diese schöne Führung verspielte die Nati indes im Mitteldrittel. Die Dänen glichen bei jeweils nummerischer Gleichzahl auf 3:3 aus, ehe Denis Hollenstein (39.) für die Schweiz erneut im Powerplay erfolgreich war. Der Klotener traf im zweiten Versuch, nachdem er zunächst am Pfosten gescheitert war.

Ehlers führt Dänen zum Sieg

Doch Dänemark, an der WM nicht in der selben Gruppe wie die Schweiz, gab sich weiter nicht geschlagen. Markus Lauridsen gelang der Ausgleich zum 4:4, wobei der beim EHC Biel ausgebildete Nikolaj Ehlers zum dritten Mal einen Assist gab. Der Stürmer der Winnipeg Jets sammelte in der NHL in dieser Saison 64 Skorerpunkte in 82 Einsätzen.

101 Sekunden vor dem Ende gab Ehlers gar zum vierten Mal das Zuspiel zu einem dänischen Tor. Es war das 5:4 durch Peter Regin, der Leonardo Genoni von der blauen Linie in der nahen Ecke erwischte. «Es war ein schlechtes Spiel von mir, nicht mehr und nicht weniger», sagte Genoni.

Bild: PPR

Gelegenheit zur Revanche

Im Tor setzte Natitrainer Patrick Fischer heute auf Berns Meistergoalie Leonardo Genoni, Jonas Hiller sass auf der Tribüne. Ebenfalls überzählig waren im Schweizer Team Philippe Furrer, Ramon Untersander, Simon Bodenmann, Thomas Rüfenacht, Reto Schäppi und der erst gestern aufgebotene AHL-Stürmer Tanner Richard.

«Sie waren bei fünf gegen fünf Feldspielern besser, liefen mehr, hatten mehr den Puck», suchte Damien Brunner nicht nach Ausreden. «Wir beschützten den Puck zu wenig gut in der offensiven Zone. Dann bist du meistens am verteidigen. Und dort waren wir oft einen Schritt zu spät.»

Fischer: «Ein idealer Zeitpunkt für eine Ohrfeige»

Es sei gar nicht so schlecht, dass die Schweiz heute verloren habe, sagte Brunner weiter. «Das führt vielleicht allen vor Augen, dass es dennoch nicht so einfach geht.» In die gleiche Richtung äusserte sich Trainer Fischer: «Es gibt solche Abende. Es war ein idealer Zeitpunkt für eine Ohrfeige. Alle Gegner sind extrem gefährlich. Wir liessen zwei, drei Prozent nach, und die Dänen nutzten das aus.»

Es war im 28. Duell mit den Dänen die erste Niederlage in der regulären Spielzeit und die zweite insgesamt, nachdem die Schweiz vor sechs Jahren 2:3 nach Penaltyschiessen verloren hatte. Am Freitag trifft die Nati in Basel erneut auf Dänemark. (ram/sda)

Das Telegramm

Schweiz - Dänemark 4:5 (3:1, 1:2, 0:2)

La Chaux-de-Fonds. - 3017 Zuschauer. - SR Wehrli/Wiegand, Fluri/Wüst.

Tore: 8. (7:24) Herzog (Brunner, Diaz) 1:0. 9. (8:18) Russell (Hardt, Ehlers/Ausschluss Almond) 1:1. 16. (15:12) Brunner (Ambühl, Almond/Ausschlüsse Jacobsen, Oliver Lauridsen) 2:1. 17. (16:36) Ambühl (Brunner, Almond/Ausschluss Oliver Lauridsen) 3:1. 28. Poulsen (Meyer, Jesper Jensen) 3:2. 37. Kristensen (Ehlers, Regin) 3:3. 39. Hollenstein (Loeffel/Ausschluss Lassen) 4:3. 48. Markus Lauridsen (Ehlers) 4:4. 59. Regin (Jesper Jensen, Ehlers) 4:5.

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 8mal 2 Minuten gegen Dänemark.

Schweiz: Genoni; Sutter, Marti; Diaz, Kukan; Schlumpf, Genazzi; Loeffel, Paschoud; Chris Baltisberger, Almond, Suri; Praplan, Haas, Hollenstein; Brunner, Romy, Herzog; Ambühl, Malgin, Suter.

Dänemark: Dahm; Nicolas B. Jensen, Jesper Jensen; Markus Lauridsen, Kristensen; Lassen, Oliver Lauridsen; Weichel, Bruggisser; Ehlers, Regin, Hardt; Christensen, Jacobsen, Storm; Madsen, Green, Russell; Meyer, Klarskov Nielsen, Poulsen.

Bemerkungen: Schweiz ohne Furrer, Untersander, Bodenmann, Richard, Rüfenacht, Schäppi, Hiller (alle überzählig) und Schlegel (Ersatztorhüter). - Pfostenschüsse: 31. Brunner, 39. Hollenstein. - Timeout Schweiz (58:33), danach ohne Goalie. - Schüsse: Schweiz 28 (8-10-10); Dänemark 32 (9-13-10). - Powerplay-Ausbeute: Schweiz 3/7; Dänemark 1/5. (sda)

Messis Jubel und 60 weitere legendäre Sportfotos

Was kann der neue Hexenmeister der Hockey-Nati bewirken? Fischer fischt an der WM mit diesen Fischen nach dem Titel Damien Brunner – Tore fürs Vaterland, schweigen über Lugano Hockey-Nationalmannschaft – so gut wie seit 2013 nie mehr

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo