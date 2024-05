Seine Crew feiert Lando Norris. Bild: www.imago-images.de

Lando Norris nach seinem ersten GP-Sieg: «Viele Leute haben an mir gezweifelt»

Am Formel-1-Grand-Prix in Miami holte sich Lando Norris den ersten Sieg in seiner Karriere. Auch der zweitplatzierte Max Verstappen freut sich über den Triumph seines Konkurrenten.

«Ein aussergewöhnliches Talent» sei Lando Norris, meinte McLaren-Direktor Zak Brown im Jahr 2019, als er Norris neben Fernando Alonso und Stoffel Vandoorne engagierte. Nun, 110 Formel-1-GPs später, konnte der 24-Jährige seine Vorschusslorbeeren einlösen und stand in Miami zum ersten Mal ganz zuoberst auf dem Treppchen.

Um den 58-fachen GP-Sieger Max Verstappen auszubremsen, brauchte Norris auch das Glück des Tüchtigen. Nach einer Kollision zwischen dem Dänen Kevin Magnussen im Haas und dem Amerikaner Logan Sargeant nutzte der Engländer eine Safety-Car-Phase für einen Reifenwechsel und kehrte dank minimalem Zeitverlust als Führender auf die Strecke zurück.

«Ein langer Tag, ein hartes Rennen, aber endlich ganz zuoberst, ich bin überglücklich» Lando Norris

Norris hatte schon letzte Saison angedeutet, dass der erste Grand-Prix-Sieg nur eine Frage der Zeit ist. Bis gestern stand er bereits 15 Mal auf dem Podest (davon fünf zweite Plätze), ohne zu gewinnen – so oft wie kein anderer Formel-1-Fahrer. Entsprechend erleichtert war der 24-Jährige dann nach seinem ersten Sieg: «Ein langer Tag, ein hartes Rennen, aber endlich ganz zuoberst, ich bin überglücklich», sagte er nach dem Rennen.

Norris stand 15 Mal auf dem Podest, bevor es zum ersten Mal bis ganz nach oben reichte. Bild: www.imago-images.de

Zu Norris' ersten Gratulanten gehörte Max Verstappen, der für einmal mit dem zweiten Platz vorliebnehmen musste. Er habe bereits während dem Rennen gemerkt, dass es schwierig werden würde, Norris zu schlagen: «Nach dem Wechsel auf die harten Reifen sagte mir mein Ingenieur die Rundenzeiten der McLaren, und ich dachte mir – wow, das ist verflixt schnell!»

«Aber wenn das ein schlechter Tag war, dann akzeptiere ich Platz 2 gerne.» Max Verstappen

Dass es für einmal nicht für den Sieg reichte, lag laut dem dreifachen Formel-1-Weltmeister nicht nur an den Reifen, sondern auch an Norris' Leistung: «Auf harten Reifen flog Lando dann nur so dahin, da hatte ich keine Antwort. Ich spürte nicht den üblichen Grip, das war sehr schwierig, ich konnte den Wagen fast nicht um die Kurven wuchten, er wollte einfach nicht richtig einlenken. Aber wenn das ein schlechter Tag war, dann akzeptiere ich Platz 2 gerne.»

Doch der 26-jährige Verstappen kann nicht nur gewinnen, sondern ist auch ein guter Verlierer: «Mein stärkstes Gefühl heute ist Freude für Lando. Er hat so lange auf seinen ersten Sieg warten müssen. Und ich bin fest davon überzeugt – das war nicht sein letzter Sieg! Er hat heute vollauf verdient gewonnen, und ich bin glücklich für ihn.»

«Ich habe in den letzten fünf Jahren viele Fehler gemacht, aber heute hat alles zusammengepasst.» Lando Norris

Für Norris geht in Miami ein Traum in Erfüllung. «Ich bin einfach stolz, weil viele Leute an mir gezweifelt haben», meinte der glückliche Sieger nach dem Rennen: «Ich habe in den letzten fünf Jahren viele Fehler gemacht, aber heute hat alles zusammengepasst.»

Auch McLaren-CEO Zak Brown würdigte die Leistung seines Fahrers: «Was für ein Rennen von Lando! Er hatte an diesem Tag in Miami ein sauschnelles Auto, aber du musst eben auch Leistung abliefern, wenn sich eine Chance bietet, und Lando hat das getan.»

Nach dem McLaren-Doppelsieg von Daniel Ricciardo und Lando Norris in Monza 2021 hatte sich Brown die Rennstrecke in Form eines Tattoos verewigt. Ob dem US-Amerikaner auch Norris'-Sieg unter die Haut geht? «Ich bin bereit für mein zweites Tattoo», meinte er nach dem Rennen. (kat)