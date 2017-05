Eishockey-WM, Vorrunde Gruppe A: Lettland – Dänemark 3:0 (0:0,1:0,2:0) Slowakei – Italien 3:2 nV (1:0,0:1,1:1,0:1)

Deutschland – Schweden 20.15 Uhr

Gruppe B: Schweiz – Slowenien 5:4 nP (4:0,0:1,0:3) Weissrussland – Tschechien 1:6 (0:2,1:1,0:3)

Norwegen – Frankreich 20.15 Uhr

Tschechien fegt Weissrussland weg – Singende Lettland-Fans das Highlight

Tschechien hat an der Eishockey-WM auf die Startniederlage gegen Kanada reagiert. Beim 6:1 gegen Weissrussland liessen die Tschechen in Paris nichts anbrennen.

Bereits am Freitag gegen die Kanadier hatte Tschechien einen guten Eindruck hinterlassen. Sie verloren zwar 1:4, besassen aber mindestens so viele ausgezeichnete Chancen wie die Kanadier. Gegen Weissrussland holten die Tschechen Verpasstes nach. Unter die Torschützen reihte sich auch Roman Cervenka. Der Stürmer von Fribourg-Gottéron traf zum wegweisenden 3:1 (36.).

Weissrussland brachte im gesamten Spiel trotz vier Powerplay-Gelegenheiten nur sieben (!) Torschüsse zustande und ziert in der «Schweizer» Gruppe B nach der zweiten Niederlage das Tabellenende.

Siege für Slowakei und Lettland

In der Gruppe A in Köln zog die Slowakei in ihrem ersten Spiel den Kopf gegen Italien gerade noch aus der Schlinge. Bis 64 Sekunden vor dem Ende führten die Italiener völlig überraschend 2:1, ehe Libor Hudacek noch ausglich und Peter Ceresnak in der 3. Minute der Verlängerung den Siegtreffer für die Slowaken erzielte.

Perfekter WM-Auftakt für Lettland. Die Balten besiegen Dänemark mit 3:0. Meija eröffnete das Skore in der 24. Minute, im Schlussdrittel konnte Indrasis mit einem Doppelpack den Sieg eintüten.

Das Highlight lieferten aber schon vor der Partie die Fans. Als die verkürzte Hymne ausklang, sangen sie inbrünstig bis zum Ende. Gänsehaut und Applaus in der riesigen Arena in Köln inklusive.

Die Telegramme

Gruppe A

Lettland - Dänemark 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Köln. - 13'453 Zuschauer. - SR Ohlund/Stricker (SWE/SUI), Kaderli/Suchanek (SUI/CZE).

Tore: 24. Meija (Kulda) 1:0. 42. Indrasis (Sprukts, Bukarts) 2:0. 53. Indrasis (Bukarts, Balinskis/Ausschlüsse Christensen, Regin) 3:0.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Lettland, 6mal 2 Minuten gegen Dänemark.

Slowakei - Italien 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) n.V.

Köln. - 12'229 Zuschauer. - SR Gouin/Jerabek (CAN/CZE), Leermakers/Otmachow (NED/RUS).

Tore: 7. Miklik (Janosik, Ceresnak) 1:0. 36. Morini (Frigo) 1:1. 43. Frigo (Scandella) 1:2. 59. Libor Hudacek (Miklik, Sersen) 2:2 (ohne Goalie). 63. Ceresnak (Bliznak, Skokan) 3:2.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen die Slowakei, 4mal 2 Minuten gegen Italien.

Gruppe B

Weissrussland - Tschechien 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)

Prag. - 6635 Zuschauer. - SR Iverson/Lemelin (CAN/AUT), Jensen/Kohlmüller (DEN/GER).

Tore: 14. Vrana (Birner, Repik) 0:1. 18. Gudas (Voracek) 0:2. 22. Pawlowitsch (Lisowez, Denissow) 1:2. 36. Cervenka (Horak, Jerabek) 1:3. 48. Simek (Voracek, Radil/Ausschluss Lisowez) 1:4. 50. Voracek (Pastrnak, Kundratek) 1:5. 60. Kempny (Hanzl, Zohorna) 1:6.

Strafen: 8mal 2 Minuten gegen Weissrussland, 6mal 2 Minuten gegen Tschechien.

Schweiz - Slowenien 5:4 (4:0, 0:1, 0:3, 0:0) n.P.

Paris. - 4920 Zuschauer. - SR Hribik/Linde (CZE/SWE), Ritter/Sefcik (USA/SVK).

Tore: 11. (10:49) Ambühl (Suter/Ausschluss Urbas) 1:0. 12. (11:01) Haas (Praplan, Genazzi) 2:0. 17. (16:59) Loeffel (Hollenstein, Praplan) 3:0. 18. (17:47) Bodenmann (Brunner) 4:0. 39. Mursak (Tavzelj/Ausschluss Kovacevic!) 4:1. 46. Jeglic (Sabolic, Kranjc) 4:2. 55. (54:23) Urbas (Ograjensek, Pretnar/Ausschlüsse Almond, Furrer) 4:3. 56. (55:23) Sabolic (Ticar/Ausschluss Furrer) 4:4.

Penaltyschiessen: Brunner 1:0, Sabolic - (gehalten); Hollenstein - (gehalten), Ticar (gehalten); Richard (gehalten), Mursak (daneben).

Strafen: 8mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 5mal 2 Minuten gegen Slowenien.

Schweiz: Hiller; Diaz, Furrer; Untersander, Kukan; Loeffel, Genazzi; Marti; Praplan, Haas, Hollenstein; Brunner, Richard, Bodenmann; Ambühl, Malgin, Suter; Rüfenacht, Almond, Schäppi; Herzog.

Slowenien: Kroselj (21. Pintaric); Kovacevic, Robar; Vidmar, Kranjc; Pretnar, Gergorc; Podlipnik, Tavzelj; Jeglic, Ticar, Sabolic; Verlic, Mursak, Urbas; Rodman, Golicic, Ograjensek; Kuralt, Music, Pem.

Bemerkungen: Schweiz ohne Suri, Schlumpf (nicht gemeldet), Schlegel (überzählig) und Genoni (Ersatztorhüter). - Timeout Schweiz (55.). - Schüsse: Schweiz 33 (15-8-8-1-1); Slowenien 23 (5-8-9-1-0). - Powerplay-Ausbeute: Schweiz 1/5 (1 Shorthander kassiert); Slowenien 2/7.

Die Tabellen

Gruppe A:

Gruppe B:

